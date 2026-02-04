Menu
POLÍCIA
TRÁFICO INTERNACIONAL

PF apreende 1,7 tonelada de cocaína que iria do Porto de Salvador à Europa

Apontado como responsável pela operação foi preso durante a ação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/02/2026 - 10:28 h | Atualizada em 04/02/2026 - 11:40

A operação contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia
A operação contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia

Um esquema de tráfico internacional de drogas que utilizava o Porto de Salvador como rota para o envio de cocaína à Europa foi desarticulado pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 4. Um integrante de facção criminosa, apontado como responsável pela operação, foi preso durante a ação.

De acordo com as investigações, o suspeito atuava de forma estratégica na cadeia logística, viabilizando a contaminação de mercadorias lícitas com cocaína destinada ao mercado europeu. Apenas nos casos já apurados, cerca de 1,7 tonelada de entorpecentes foi apreendida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia e é resultado de um trabalho aprofundado de investigação da Polícia Federal, que identificou o uso de métodos sofisticados para inserir a droga em contêineres de exportação. As cargas contaminadas foram localizadas em ações distintas, que resultaram na apreensão de centenas de quilos de cocaína em cada ocorrência.

A prisão do investigado e as expressivas apreensões reforçam a eficácia das ações integradas e o compromisso do Estado brasileiro em desarticular redes criminosas que tentam utilizar os portos nacionais como rota para o tráfico internacional.

Apreensão de Cocaína Cocaína Facção criminosa polícia federal Porto de Salvador tráfico de drogas

x