PF apreende 1,7 tonelada de cocaína que iria do Porto de Salvador à Europa
Apontado como responsável pela operação foi preso durante a ação
Por Victoria Isabel
Um esquema de tráfico internacional de drogas que utilizava o Porto de Salvador como rota para o envio de cocaína à Europa foi desarticulado pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 4. Um integrante de facção criminosa, apontado como responsável pela operação, foi preso durante a ação.
De acordo com as investigações, o suspeito atuava de forma estratégica na cadeia logística, viabilizando a contaminação de mercadorias lícitas com cocaína destinada ao mercado europeu. Apenas nos casos já apurados, cerca de 1,7 tonelada de entorpecentes foi apreendida.
A operação contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia e é resultado de um trabalho aprofundado de investigação da Polícia Federal, que identificou o uso de métodos sofisticados para inserir a droga em contêineres de exportação. As cargas contaminadas foram localizadas em ações distintas, que resultaram na apreensão de centenas de quilos de cocaína em cada ocorrência.
A prisão do investigado e as expressivas apreensões reforçam a eficácia das ações integradas e o compromisso do Estado brasileiro em desarticular redes criminosas que tentam utilizar os portos nacionais como rota para o tráfico internacional.
