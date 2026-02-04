Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Violência: homem é brutalmente assassinado a facadas em Salvador

Vítima foi atingida por golpes de arma branca e morreu no local

Luan Julião

Por Luan Julião

04/02/2026 - 14:50 h

PM foi acionada, mas homem já foi encontrado sem sinais vitais
Um homem foi morto após ser atingido por golpes de arma branca na noite de terça-feira, 3, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A vítima ainda não teve a identidade confirmada oficialmente.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 39ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para verificar uma ocorrência de agressão na região. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem caído ao solo, já sem sinais vitais.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou os procedimentos legais, incluindo a perícia e a remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador (DH). Segundo a corporação, o corpo apresentava marcas compatíveis com golpes de arma branca e foi encontrado em via pública do bairro.

Ainda conforme a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a vítima, além de esclarecer a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

