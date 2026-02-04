POLÍCIA
Violência: homem é brutalmente assassinado a facadas em Salvador
Vítima foi atingida por golpes de arma branca e morreu no local
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Um homem foi morto após ser atingido por golpes de arma branca na noite de terça-feira, 3, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A vítima ainda não teve a identidade confirmada oficialmente.
De acordo com a Polícia Militar, equipes da 39ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas para verificar uma ocorrência de agressão na região. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem caído ao solo, já sem sinais vitais.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou os procedimentos legais, incluindo a perícia e a remoção do corpo.
Leia Também:
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador (DH). Segundo a corporação, o corpo apresentava marcas compatíveis com golpes de arma branca e foi encontrado em via pública do bairro.
Ainda conforme a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a vítima, além de esclarecer a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes