Após dias de tensão, ônibus voltam a circular no Nordeste de Amaralina

Decisão foi tomada após tratativas entre o Sindicato dos Rodoviários e o comando da Polícia Militar - Foto: Clara Pessoa

Os serviços de transporte público foram retomados no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, no fim da manhã desta quarta-feira, 4. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

A retomada ocorre após tratativas entre o Sindicato dos Rodoviários e o comando da Polícia Militar, que garantiram as condições de segurança necessárias para o retorno da frota completa, permitindo novamente o atendimento à população da localidade.

O Complexo do Nordeste de Amaralina é formado pelos bairros do Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho.

O transporte público na região havia sido interrompido na manhã de terça-feira, 3, em razão de uma série de confrontos armados registrados no bairro entre criminosos e policiais. As ocorrências tiveram início na noite da segunda-feira (2) e se estenderam pela madrugada do dia seguinte, culminando na morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa dos Santos, de 42 anos.