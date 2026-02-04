Bahia tem 32 foragidos por feminicídio e é o 2º estado com mais casos

Siga o A TARDE no Google

Após o Brasil bater recorde de crimes de feminicídio no ano de 2025, um levantamento aponta que 336 homens são alvos de mandado de prisãomas continuam em liberdade em 2026. Vale ressaltar que desse número, a Bahia é dona de 32 casos, sendo o segundo estado com mais casos no Brasil.

Desse levantamento, todos são alvos de mandados de prisão que estão em aberto, emitidos pela Justiça.

A maioria desses mandados é de prisão preventiva, quando o suspeito do crime já foi identificado e deve ser preso por ordem da Justiça no decorrer do processo.

Já em 19 casos, o réu já foi condenado pela Justiça e não pode mais recorrer, ou seja, precisa ser preso para cumprir a pena.

Deste levantamento, alguns estados se destacam, sendo eles:

São Paulo, 108;

Bahia, 32;

Maranhão, 28;

Pará, 27.

O levantamento foi feito pelo g1 e se baseia no Banco Nacional de Medidas Penais e Mandados de Prisão (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Desses 336 casos, a separação ficou assim:

260 envolvem prisão preventiva, quando o autor do crime já foi identificado e deve ser preso no decorrer do processo;

28 são mandados de recaptura;

19 são de condenação transitada em julgado, quando não há mais recurso;

13 são de prisão temporária, usada quando a autoria ainda está sendo consolidada na fase investigativa e não há certeza do autor do crime;

11 são prisões preventivas decretadas depois da condenação em primeira instância, e o réu ainda pode entrar com recurso;

5 mandados são de prisão definitiva, quando houve a condenação, mas o caso ainda pode estar sob recurso.

Essa situação atual se insere em um aumento nos casos de violência contra a mulher. Vale lembrar que, em 2025, o Brasil registrou um número recorde de feminicídios, com 1530 mulheres assassinadas. Sendo uma média de quatro por dia.

Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio

Nesta quarta-feira, 4, representantes do governo, do Congresso e do Judiciário lançaram, em Brasília, o "Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio".

