Pastor condenado por estupro é executado a tiros enquanto trabalhava
Homem foi condenado a 12 anos de prisão por estuprar criança
Por Andrêzza Moura
Um pastor, de 46 anos, condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi executado com três tiros no rosto, no último dia 27 de janeiro, enquanto prestava serviços comunitários em uma praça pública de Juara, no interior de Mato Grosso.
O homem identificado como Altair da Silva Santos cumpria pena em regime semiaberto como reeducando da Cadeia Pública de Juara e, na hora do crime, realizava serviços de limpeza urbana para a Prefeitura do município - atividade vinculada à Fundação Nova Chance, programa estadual que possibilita a remição de pena por meio do trabalho a detentos do sistema prisional.
Segundo informações da Polícia Militar de Mato Grosso, ele trabalhava na Praça dos Colonizadores, na região central da cidade, quando foi surpreendido por dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta Honda CG Titan. Ainda de acordo com relatos, um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou três tiros à queima-roupa. Em seguida, a dupla fugiu.
Crime e condenação
O pastor havia sido preso em 2023, acusado de estuprar uma menina de 11 anos, filha de uma funcionária da igreja onde ele exercia atividades religiosas. Em julho de 2024, a Justiça condenou Altair da Silva Santos a 12 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o caso e busca identificar os autores do homicídio. Até esta quarta-feira, 4, a dupla ainda não havia sido identificada e presa.
