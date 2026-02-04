Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MEIO AMBIENTE

Rara água-viva fantasma gigante é registrada no fundo do mar

O animal foi registrado a aproximadamente 250 metros abaixo da superfície

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/02/2026 - 20:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Rara água-viva fantasma gigante é registrada no fundo do mar
-

Uma água-viva fantasma gigante foi registrada durante uma expedição científica no fundo do mar da Argentina. O animal, que vive em grandes profundidades e pode atingir tamanho semelhante ao de um ônibus escolar, foi filmado em uma área pouco estudada do Atlântico Sul.

O registro ocorreu durante a exploração de um recife de coral de águas frias. A espécie, conhecida cientificamente como Stygiomedusa gigantea, raramente é observada, já que habita regiões distantes da superfície.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo os pesquisadores, o exemplar apresenta:

  • um corpo com cerca de um metro de diâmetro
  • braços que podem alcançar até dez metros de comprimento, o que a coloca entre as maiores águas-vivas conhecidas.

Expedição

A gravação integra uma expedição liderada pela fundação americana Schmidt Ocean Institute, que percorreu a margem continental da Argentina, do litoral de Buenos Aires até áreas profundas próximas à Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul.

Leia Também:

Carabao Cup: Manchester City vence Newcastle e avança à decisão
Intregante do Baralho do Crime é preso na Bolívia em operação conjunta
Nike é acusada de suposta 'discriminação' contra trabalhadores brancos

As imagens foram captadas por veículos operados remotamente, utilizados em pesquisas no oceano profundo. O animal foi registrado a aproximadamente 250 metros abaixo da superfície.

Na mesma região, os cientistas identificaram extensos recifes de coral de águas frias, formados principalmente pela espécie Bathelia candida. Esses corais crescem lentamente, podem viver por centenas de anos e formam estruturas rígidas que servem de abrigo e alimentação para diversos organismos marinhos.

Por isso, esses ambientes são classificados como ecossistemas marinhos vulneráveis, já que danos causados por atividades humanas podem levar décadas para serem revertidos.

Maior recife

Ainda durante a expedição, os pesquisadores localizaram:

  • o maior recife já conhecido do coral Bathelia candida em todo o oceano/
  • áreas conhecidas como exsudações frias, onde compostos químicos liberados pelo sedimento sustentam cadeias alimentares inteiras, mesmo sem luz solar.
  • foi registrada uma lula-de-vidro a 1.725 metros de profundidade, em um cânion submarino no litoral argentino.

Segundo os cientistas, os dados coletados durante a expedição passarão agora por análises que devem embasar estudos sobre biodiversidade, conservação marinha e os impactos da atividade humana nos oceanos profundos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

água-viva Argentina atlântico sul Biodiversidade conservação marinha oceano profundo Pesquisa científica vida marinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x