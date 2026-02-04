Terra será atingida por tempestade solar após erupções no Sol; entenda

Siga o A TARDE no Google

Satélites da Nasa registraram ao menos cinco erupções solares de classe X (a mais intensa) desde o último domingo, 1º. Segundo a Nasa, os impactos das erupções podem chegar à Terra entre quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6.

O primeiro clarão foi classificado como X1.0; o segundo, o maior de todos, teve intensidade de X8.1; o terceiro foi classificado como X2.8; o quarto como X1.6; o quinto e último ocorreu com uma intensidade de X1.5. Entenda as classificações mais abaixo.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA na sigla em inglês), dos Estados Unidos, informou que a erupção mais forte ocasionou a ejeção de material solar, e é isso que atingirá a Terra.

De acordo com a Nasa, as erupções solares podem afetar comunicações de rádio, redes elétricas, sinais de navegação e representar riscos para os astronautas, além de causarem auroras boreais.

Mancha solar AR 4366

As erupções ocorreram numa região solar ativa denominada AR 4366, que tem aproximadamente 10 vezes o tamanho da Terra. Desde que a região da mancha surgiu em 30 de janeiro, foram 21 erupções de classe C, 38 de classe M e 5 de classe X.

Como funcionam as erupções solares?

Apesar de erupções da classe X serem incomuns, erupções solares acontecem várias vezes por ano e fazem parte da atividade solar. Elas acontecem principalmente quando o Sol tem variações em seu campo magnético.

Confira a escala de intensidade das erupções: