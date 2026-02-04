Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Hospital aciona antibombas após paciente chegar com projétil no ânus

Paciente revelou ter introduzido o objeto no corpo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/02/2026 - 9:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Especialistas em explosivos foram acionados
Especialistas em explosivos foram acionados -

Um homem de 24 anos foi atendido no hospital Rangueil, em Toulouse, no sul da França, após dar entrada com um projétil alojado no reto. A remoção do objeto, ocorrida no fim de semana, exigiu a atuação de uma equipe especializada em desativação de explosivos, além do apoio do Corpo de Bombeiros, por questões de segurança.

O caso aconteceu na noite de sábado, 31, e foi inicialmente revelado pelo jornal local La Dépêche du Midi. Segundo um integrante da equipe médica, que falou sob condição de anonimato, o próprio paciente relatou ter introduzido um objeto no corpo.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o procedimento cirúrgico, os médicos constataram que se tratava de um projétil de coleção com cerca de 20 centímetros de comprimento. Diante do risco potencial, especialistas em explosivos foram acionados para avaliar o artefato e acompanhar a retirada.

Leia Também:

Supermercado fecha as portas após investir milhões e anunciar expansão
Praia paradisíaca vira área privatizada após levantamento de muro
País proibirá redes sociais para menores de 16 anos em 2026

De acordo com os serviços de emergência, o projétil foi neutralizado, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o método utilizado. Um porta-voz do hospital e do Corpo de Bombeiros informou à AFP que não há mais informações disponíveis sobre o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anus artefatos explosivos Emergência médica explosivo hospital projétil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Especialistas em explosivos foram acionados
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Especialistas em explosivos foram acionados
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Especialistas em explosivos foram acionados
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Especialistas em explosivos foram acionados
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x