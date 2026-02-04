Hospital aciona antibombas após paciente chegar com projétil no ânus

Especialistas em explosivos foram acionados - Foto: Ilustrativa/ Freepik

Um homem de 24 anos foi atendido no hospital Rangueil, em Toulouse, no sul da França, após dar entrada com um projétil alojado no reto. A remoção do objeto, ocorrida no fim de semana, exigiu a atuação de uma equipe especializada em desativação de explosivos, além do apoio do Corpo de Bombeiros, por questões de segurança.

O caso aconteceu na noite de sábado, 31, e foi inicialmente revelado pelo jornal local La Dépêche du Midi. Segundo um integrante da equipe médica, que falou sob condição de anonimato, o próprio paciente relatou ter introduzido um objeto no corpo.

Durante o procedimento cirúrgico, os médicos constataram que se tratava de um projétil de coleção com cerca de 20 centímetros de comprimento. Diante do risco potencial, especialistas em explosivos foram acionados para avaliar o artefato e acompanhar a retirada.

De acordo com os serviços de emergência, o projétil foi neutralizado, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o método utilizado. Um porta-voz do hospital e do Corpo de Bombeiros informou à AFP que não há mais informações disponíveis sobre o caso.