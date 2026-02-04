Supermercado fecha as portas após investir milhões e anunciar expansão

Estabelecimento fechou dois anos e meio depois da inauguração - Foto: Freepik

Um supermercado famoso precisou fechar as portas antes do previsto. O que mais chama atenção, no entanto, é que o fechamento aconteceu depois que o estabelecimento fez um investimento milionário e planejou uma expansão.

O supermercado em questão é o Libertad, que chegou à Buenos Aires, capital da Argentina, em 2023 com a proposta de seu formato ‘fresh market’, que consiste em oferecer uma ampla variedade de produtos frescos e saudáveis.

No total, foram investidos US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões, na cotação atual) no espaço de 1.800 m². Na época, cerca de 70 novos fornecedores — o que representou a entrada de 1000 novas referências — foram incorporados à companhia e mais de 10.000 itens ofertados.

O que deu errado

Porém, para a tristeza dos investidores, o primeiro empreendimento do Libertad na capital argentina não funcionou como o esperado e fechou as portas dois anos e meio depois da inauguração. A unidade fazia parte do plano de expansão do grupo originário de Córdoba visando o mercado mais importante do país.

Especialistas do setor apontam que o insucesso pode ter sido causado pela queda no consumo e pelo aumento dos aluguéis em espaços como grandes centros comerciais. Apesar do fechamento do supermercado na capital argentina, a empresa continua operando no interior do país, com suas unidades em Córdoba, Mendoza, San Juan e outros lugares.