Fim da escala 6x1: rede de supermercados adota medida para trabalhadores

Siga o A TARDE no Google

Supermercado anuncia final da escala 6x1 - Foto: Rafaela Araújo / Ag A Tarde

O fim da escala 6x1 e a adoção do modelo 5x2 será inserido em uma rede de supermercados no Brasil.

A empresa em questão é o Paulistão Atacadista de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. A mudança vai começar a valer no primeiro dia de fevereiro para todos os funcionários da rede.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a nova escala, os trabalhadores vão passar a ter dois dias consecutivos de descanso semanal.

Vale ressaltar que a mudança não vai reduzir a carga horária prevista por lei. Com isso, as 44 horas semanais vão seguir sendo cumpridas em jornadas diárias mais longas, saindo das 7h20 para 8h48.

Entenda a mudança

De acordo com o grupo responsável pela rede, a alteração visa melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, sem comprometer o funcionamento das lojas.

O atendimento aos clientes vai seguir o mesmo, com a manutenção dos horários já praticados.

Adoção do modelo 5x2

A adesão ao modelo 5x2 faz parte de um movimento mais amplo do grupo, que vem buscando revisar a organização das jornadas em unidades de estado.

Sobre isso, no varejo a mudança exige ajustes operacionais, especialmente na distribuição de equipes por turnos e setores.

Alteração foi planejada

A empresa ainda afirma que a transição de escalas foi planejada para preservar a eficiência das operações e não gerar impacto aos consumidores.