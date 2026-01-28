ECONOMIA
Fim da escala 6x1: rede de supermercados adota medida para trabalhadores
Alteração garante dois dias consecutivos de folga, mantendo as 44 horas semanais
O fim da escala 6x1 e a adoção do modelo 5x2 será inserido em uma rede de supermercados no Brasil.
A empresa em questão é o Paulistão Atacadista de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. A mudança vai começar a valer no primeiro dia de fevereiro para todos os funcionários da rede.
Com a nova escala, os trabalhadores vão passar a ter dois dias consecutivos de descanso semanal.
Vale ressaltar que a mudança não vai reduzir a carga horária prevista por lei. Com isso, as 44 horas semanais vão seguir sendo cumpridas em jornadas diárias mais longas, saindo das 7h20 para 8h48.
Entenda a mudança
De acordo com o grupo responsável pela rede, a alteração visa melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, sem comprometer o funcionamento das lojas.
O atendimento aos clientes vai seguir o mesmo, com a manutenção dos horários já praticados.
Adoção do modelo 5x2
A adesão ao modelo 5x2 faz parte de um movimento mais amplo do grupo, que vem buscando revisar a organização das jornadas em unidades de estado.
Sobre isso, no varejo a mudança exige ajustes operacionais, especialmente na distribuição de equipes por turnos e setores.
Alteração foi planejada
A empresa ainda afirma que a transição de escalas foi planejada para preservar a eficiência das operações e não gerar impacto aos consumidores.
