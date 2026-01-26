PRORROGAÇÃO
INSS: confira o novo prazo para contestação de descontos indevidos
Falhas no sistema do Dataprev motivaram a prorrogação da data limite para a solicitação
Por Gustavo Nascimento
Beneficiários do INSS terão um prazo maior para solicitar o ressarcimento por descontos indevidos. Anteriormente, a data limite para a contestação seria o dia 14 de fevereiro, mas falhas no sistema do Dataprev motivaram a prorrogação para o dia 20 de março como prazo final.
Aposentados e pensionistas vinham relatando dificuldades para acessar o sistema do Meu INSS desde 19 de janeiro, segundo informação divulgada pelo INSS. Somado a isso, o Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da Previdência Social, ainda deverá fazer uma manutenção de 27 de janeiro a 1º de fevereiro, deixando o sistema fora do ar.
“Estava previsto para a gente terminar 14 de fevereiro. Seria o último dia para que os nossos aposentados e pensionistas pudessem requerer. Tendo em vista que tivemos problemas de sistema na semana passada e teremos uma paralisação dos sistemas da Dataprev agora, dias 28, 29 e 30. Para não prejudicar ninguém, vamos prorrogar esse prazo até 20 de março”, explicou Gilberto Waller, presidente do INSS.
O prazo já havia sido prorrogado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro.
Entenda o processo
A contestação serve para que os beneficiários possam reaver quantias quitadas de forma irregular entre março de 2020 e março de 2025.
As entidades associativas têm 15 dias para responder, caso contrário, o sistema libera automaticamente o acordo. O mesmo se dá em casos de respostas consideradas irregulares por parte das entidades.
