Além de bispo e pastor, Bolsonaro pede visitas de padre na Papudinha

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) solicitou, nesta segunda-feira, 26, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceda permissão para que o ex-presidente receba assistência religiosa do padre Paulo Silva no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde ele está preso.

Anteriormente detido na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, Bolsonaro foi transferido para a Papudinha no dia 15 de janeiro, por decisão de Moraes. Na determinação do magistrado pela transferência, o ex-presidente já havia recebido autorização para receber assistência religiosa uma vez por semana, às terças ou sextas.

O padre Paulo Silva se junta agora ao bispo Robson Lemos Rodovalho e ao pastor Thiago de Araújo Macieira Manzoni, que já prestavam o acompanhamento religioso do ex-presidente. As visitas, no entanto, podem ter no máximo uma hora.

“Requerer a inclusão do padre Paulo M. Silva no âmbito da assistência religiosa já deferida nestes autos, a ser realizada nos mesmos dias e condições previamente autorizados”, detalhou a defesa de Bolsonaro no pedido direcionado a Alexandre de Moraes.