Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

'ASSISTÊNCIA RELIGIOSA'

Além de bispo e pastor, Bolsonaro pede visitas de padre na Papudinha

Ex-presidente já recebe visitas de bispo e pastor semanalmente

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

26/01/2026 - 18:22 h | Atualizada em 26/01/2026 - 19:02

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O ex-presidente Jair Bolsonaro exibe uma bíblia
O ex-presidente Jair Bolsonaro exibe uma bíblia -

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) solicitou, nesta segunda-feira, 26, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceda permissão para que o ex-presidente receba assistência religiosa do padre Paulo Silva no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde ele está preso.

Anteriormente detido na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, Bolsonaro foi transferido para a Papudinha no dia 15 de janeiro, por decisão de Moraes. Na determinação do magistrado pela transferência, o ex-presidente já havia recebido autorização para receber assistência religiosa uma vez por semana, às terças ou sextas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Número de pessoas atingidas por raio em ato pró-Bolsonaro vira recorde
Moraes proíbe atos em frente a local onde Bolsonaro está preso
Magno Malta é barrado ao tentar visitar Bolsonaro na Papudinha

O padre Paulo Silva se junta agora ao bispo Robson Lemos Rodovalho e ao pastor Thiago de Araújo Macieira Manzoni, que já prestavam o acompanhamento religioso do ex-presidente. As visitas, no entanto, podem ter no máximo uma hora.

“Requerer a inclusão do padre Paulo M. Silva no âmbito da assistência religiosa já deferida nestes autos, a ser realizada nos mesmos dias e condições previamente autorizados”, detalhou a defesa de Bolsonaro no pedido direcionado a Alexandre de Moraes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assistência religiosa Bolsonaro direitos dos prisioneiros padre polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ex-presidente Jair Bolsonaro exibe uma bíblia
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

O ex-presidente Jair Bolsonaro exibe uma bíblia
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

O ex-presidente Jair Bolsonaro exibe uma bíblia
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro exibe uma bíblia
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x