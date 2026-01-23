Menu
HOME > POLÍTICA
SEM AUTORIZAÇÃO

Magno Malta é barrado ao tentar visitar Bolsonaro na Papudinha

Senador disse que só queria saber informações do ex-presidente

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/01/2026 - 10:36 h | Atualizada em 23/01/2026 - 11:31
Imagem ilustrativa da imagem Magno Malta é barrado ao tentar visitar Bolsonaro na Papudinha
-

O senador Magno Malta (PL-ES) tentou visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, em Brasília, sem autorização judicial. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que comunicou o episódio ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, responsável pelo caso.

De acordo com a corporação, o fato ocorreu no dia 17 de janeiro, dois dias após Bolsonaro ser transferido da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, para a unidade prisional.

Na ocasião, Magno Malta foi informado de que apenas familiares do ex-presidente, previamente autorizados, têm direito à visitação regular e que quaisquer outras visitas dependem de autorização prévia do Judiciário.

Imagem ilustrativa da imagem Magno Malta é barrado ao tentar visitar Bolsonaro na Papudinha
| Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Os policiais relataram aos superiores que o senador teria questionado a medida e, em seguida, solicitado autorização para realizar uma oração no 19º Batalhão da Polícia Militar (19º BPM), pedido que também foi negado.

Leia Também:

Tarcísio reafirma pré-candidatura e agenda visita a Bolsonaro
Flávio Bolsonaro escala senador nordestino para campanha à Presidência
Flávio Bolsonaro evita falar de Tarcísio após racha
Tarcísio desiste de visita a Bolsonaro e motivo impressiona

Em resposta enviada ao portal Metrópoles, Magno Malta afirmou que esteve na Papudinha apenas com o objetivo de “buscar informações sobre o estado de saúde e o bem-estar" do aliado.

O parlamentar negou ainda ter tentado entrar no local e disse que apenas solicitou informações.

Tags:

Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro Magno Malta papudinha STF

x