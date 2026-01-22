Tarcísio reafirma pré-candidatura e agenda visita a Bolsonaro

Tarcísio reforçou laços com antigo aliado, a quem prometeu "gratidão e lealdade" - Foto: Alan Santos | PR

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) quebrou o silêncio nesta quinta-feira, 22, para reafirmar que vai buscar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes no próximo pleito. Em manifestação oficial, o chefe do Executivo paulista também confirmou que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Complexo da Papudinha, em Brasília, na próxima semana.

A declaração vem em um momento de intensa especulação política sobre o papel de Tarcísio no cenário nacional.

"Sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação", escreveu o governador na rede social X.

Lealdade e agenda

A visita ao ex-presidente estava inicialmente prevista para a manhã de ontem, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, na noite de terça-feira, o Palácio dos Bandeirantes anunciou o adiamento do compromisso alegando questões de agenda.

Na nova manifestação, Tarcísio reforçou os laços com o antigo aliado, a quem prometeu "gratidão e lealdade". A nova data para o encontro foi fixada para a próxima quinta-feira. "Irei visitar o presidente Bolsonaro para prestar o meu total apoio e solidariedade", pontuou o governador.

O pedido para o encontro partiu da defesa de Bolsonaro na última segunda-feira, 19, e foi prontamente atendido pelo STF. O magistrado havia estabelecido uma janela de duas horas para a visita nesta quinta, o que não se concretizou.

Agora, a expectativa se volta para a coordenação política entre o governador e a base bolsonarista, visando a manutenção da unidade da direita mencionada por Tarcísio.