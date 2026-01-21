Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Tarcísio desiste de visita a Bolsonaro e motivo impressiona

Visita de Tarcísio a ex-presidente estava prevista para quinta-feira, 22

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

21/01/2026 - 7:28 h | Atualizada em 21/01/2026 - 8:58
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas -

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou a visita que faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima quinta-feira, 22, na Papudinha, em Brasília.

Oficialmente, a gestão paulista divulgou uma nota informando que o republicano teria um compromisso no estado, levando ao adiamento do encontro.

No entanto, o real motivo, de acordo com o colunista Gerson Camarotti, do G1, seria outro: Tarcísio estaria "cansado de levar rasteiras" de integrantes da família Bolsonaro.

Conforme aliados do titular do Palácio dos Bandeirantes, o fato do governador estar sendo alvo frequente de críticas e desautorizações públicas, acabou afetando o ânimo para o encontro.

Cobranças

O encontro cancelado serviria para um “enquadramento” do governador, com cobranças para que declarasse apoio mais explícito a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

No entanto, apesar do incômodo, interlocutores afirmam que Tarcísio segue comprometido com o apoio a Flávio. A expectativa é que ele participe da campanha por lealdade política a Jair Bolsonaro.

Tags:

Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Tarcísio de Freitas

x