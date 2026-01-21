Menu
POLÍTICA
NOVAS REGRAS

Bolsonaro acumula novas regalias na Papudinha após uma semana

Ex-presidente completou primeira semana na prisão e agora pode receber mais visitas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/01/2026 - 7:09 h | Atualizada em 21/01/2026 - 8:33
Imagem ilustrativa da imagem Bolsonaro acumula novas regalias na Papudinha após uma semana
-

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa nesta quinta-feira, 21, uma semana preso na chamada “Papudinha”, prédio localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Desde a transferência da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal para o complexo penitenciário, Bolsonaro passou a ter mais benefícios.

Uma das vantagens autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi a ampliação do regime de visitas, que serão retomadas nesta semana.

Com as novas regras, Bolsonaro pode receber visitas:

  • Em dois dias da semana: quartas e quintas-feiras;
  • Em até três faixas de horário: das 8h às 10h, das 11h às 13h ou das 14h às 16h;
  • De forma simultânea, com mais de um visitante no mesmo horário.

Na Superintendência da Polícia Federal, as visitas ocorriam apenas às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, de forma individual.

Na Papudinha, Bolsonaro ganhou ainda assistência religiosa uma vez por semana, de forma individual, com o bispo Robson Rodovalho, pelo período de uma hora.

Autorizações prévias

Com exceção da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), filhos, advogados e médicos, todas as visitas a Bolsonaro precisam de autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes.

O magistrado já autorizou visitas do irmão de Michelle Bolsonaro, Diego Torres Dourado, na próxima quarta-feira, 28, e do assessor Bruno Scheid na quinta-feira, 29.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também recebeu autorização para visitar o ex-presidente na quarta-feira, 22, mas decidiu cancelar.

Ver todas

