HOME > esportes > FUTEBOL
LUTO

Morre treinador de clube tradicional após uma semana na UTI; confira

Informação foi confirmada pelo clube na tarde desta quinta-feira, 22

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

22/01/2026 - 19:11 h
Ex-técnico do Águia de Marabá sub-20, Ronan Tyezer
Ex-técnico do Águia de Marabá sub-20, Ronan Tyezer -

O técnico da equipe sub-20 do Águia de Marabá teve o diagnóstico de morte encefálica confirmado nesta quinta-feira, 22, após uma semana internado em estado grave no Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. Ronan Tyezer, de 44 anos, é a segunda vítima do acidente com o ônibus que transportava a delegação da equipe, ocorrido na última quinta-feira, 15.

Além dele, o preparador físico Hecton Alves, de 33 anos, morreu no local. Outras quatro pessoas ficaram feridas, mas receberam alta médica nos dias seguintes.

A confirmação da morte do treinador foi divulgada nas redes sociais do Águia de Marabá, que informou que o Ronan não apresentou evolução clínica após o impacto sofrido no acidente. Ele estava em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia da colisão.

O clube ainda lamentou a perda e manifestou apoio aos familiares e amigos do treinador, destacando que Ronan era um “profissional dedicado e extremamente querido por todos que com ele conviveram”.

Sob o comando de Ronan Tyezer, o Águia de Marabá conquistou títulos regionais e garantiu, pela primeira vez, vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

Relembre o acidente

O acidente aconteceu no dia 15 de janeiro, durante o retorno da delegação da equipe sub-20 de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) após a eliminação na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, nos pênaltis, contra o Juventude.

O ônibus do clube colidiu com um caminhão parado no acostamento da BR-153, em trecho entre as cidades de Santa Rita do Tocantins e Crixás do Tocantins.

x