Morre treinador de clube tradicional após uma semana na UTI; confira
Informação foi confirmada pelo clube na tarde desta quinta-feira, 22
Por Gustavo Nascimento
O técnico da equipe sub-20 do Águia de Marabá teve o diagnóstico de morte encefálica confirmado nesta quinta-feira, 22, após uma semana internado em estado grave no Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. Ronan Tyezer, de 44 anos, é a segunda vítima do acidente com o ônibus que transportava a delegação da equipe, ocorrido na última quinta-feira, 15.
Além dele, o preparador físico Hecton Alves, de 33 anos, morreu no local. Outras quatro pessoas ficaram feridas, mas receberam alta médica nos dias seguintes.
A confirmação da morte do treinador foi divulgada nas redes sociais do Águia de Marabá, que informou que o Ronan não apresentou evolução clínica após o impacto sofrido no acidente. Ele estava em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia da colisão.
O clube ainda lamentou a perda e manifestou apoio aos familiares e amigos do treinador, destacando que Ronan era um “profissional dedicado e extremamente querido por todos que com ele conviveram”.
Sob o comando de Ronan Tyezer, o Águia de Marabá conquistou títulos regionais e garantiu, pela primeira vez, vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.
Relembre o acidente
O acidente aconteceu no dia 15 de janeiro, durante o retorno da delegação da equipe sub-20 de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) após a eliminação na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, nos pênaltis, contra o Juventude.
O ônibus do clube colidiu com um caminhão parado no acostamento da BR-153, em trecho entre as cidades de Santa Rita do Tocantins e Crixás do Tocantins.
