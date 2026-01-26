Menu
CRIME VIRTUAL

Adriano Imperador faz alerta após mãe perder R$ 15 mil em golpe com IA

Criminoso teria fingido ser o ex-jogador para aplicar o golpe

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

26/01/2026 - 20:38 h

Adriano Imperador, ex-jogador da Seleção Brasileira
Adriano Imperador, ex-jogador da Seleção Brasileira -

Após sua mãe cair em um golpe e perder R$ 15 mil, o ex-jogador de futebol Adriano Imperador compartilhou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 26, para alertar seguidores e pessoas próximas sobre um estelionatário que está se passando por ele.

Segundo o ex-atleta, o criminoso teria utilizado uma ferramenta de inteligência artificial para enganar sua mãe.

“Minha mãe acabou de depositar R$ 15 mil em uma conta que estava se passando por mim. Pessoal, eu não troquei de número, meu número é o mesmo. Esse safado… é melhor você devolver, cara! Porque eu vou atrás de você, não se mexe com família!“, disparou Adriano no início do vídeo.

Leia Também:

Suspeitos pela morte do cão Orelha serão ouvidos na próxima semana
Estados retiram obrigatoriedade da baliza na prova da CNH; veja quais
Além de bispo e pastor, Bolsonaro pede visitas de padre na Papudinha

Durante o pronunciamento, o ex-jogador disse para seus seguidores tomarem cuidados com golpistas: “Pessoal, toma cuidado. Tem um monte de safado aí, mas quando se mete com a família, aí é diferente. Aí você vai ver o diabo descer na terra.”

Ao final do registro, ele deu um prazo de 24 horas para que o dinheiro seja ressarcido.

Após denunciar o golpe, ele postou um vídeo com a seguinte legenda: “O que o inimigo leva, Deus devolve, graças a Deus. Se tiver com raiva, morde as costas”.

Ver todas

x