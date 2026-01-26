Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Estados retiram obrigatoriedade da baliza na prova da CNH; veja quais

Mudança já foi confirmada por cinco Detrans e passa a valer a partir desta segunda-feira, 26

Luan Julião

Por Luan Julião

26/01/2026 - 18:44 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Nova regra não é válida em todo o Brasil e depende da decisão de cada Detran
Nova regra não é válida em todo o Brasil e depende da decisão de cada Detran -

Mudanças recentes nas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação continuam alterando a forma como os candidatos são avaliados. A partir desta segunda-feira, 26, a prova prática para tirar a CNH deixa de exigir a realização da baliza em alguns estados brasileiros.

A retirada da manobra já foi confirmada pelos Departamentos Estaduais de Trânsito do Amazonas, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nesses locais, o exame passa a avaliar apenas a condução do veículo em percurso urbano, sob acompanhamento do examinador do Detran.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo apuração da revista Autoesporte, a dispensa da baliza também pode ser anunciada em breve em outros estados. Por outro lado, Acre, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe mantêm a exigência da manobra no teste prático.

Estados têm autonomia para definir regras

As diferenças entre os estados são possíveis porque, enquanto o novo Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular não é publicado, cada órgão estadual de trânsito continua responsável por estabelecer suas próprias normas.

Com a retirada da baliza nos cinco estados, a avaliação prática passa a focar exclusivamente no trajeto. A manobra de estacionar em vaga paralela à guia deixa de ser observada durante o exame.

Em São Paulo, o Detran informou que o percurso segue o padrão já adotado, incluindo conversões à direita e à esquerda, uso correto das setas, paradas em locais permitidos e condução segura nas demais situações normais de trânsito.

Novos critérios para o exame prático

No Mato Grosso do Sul, a prova prática passa a ter duração mínima de dez minutos. Durante esse período, o candidato deverá realizar seis conversões à esquerda, seis à direita, três estacionamentos laterais, percurso em linha reta de pelo menos mil metros e dois retornos, inclusive em canteiro central, quando houver.

Leia Também:

Governo endurece regras e cobra carros mais econômicos no Brasil
Virou lei! Carregador para veículos elétricos em condomínios se torna obrigatório
Ilustrador baiano une arte e velocidade em cobertura global de automobilismo

O exame continua sendo realizado em vias públicas, urbanas ou rurais, pavimentadas ou não. Em cidades com mais de um bairro autorizado, o local da prova deverá ser definido por sorteio.

Outra mudança relevante diz respeito à pontuação permitida durante a avaliação. Antes, o candidato podia perder até três pontos. Com a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o limite pode chegar a dez pontos, conforme a regra adotada por cada Detran.

A classificação das falhas passa a seguir o Código de Trânsito Brasileiro: infrações leves valem um ponto; médias, dois; graves, quatro; e gravíssimas, seis pontos.

Uso de veículos automáticos e novas tentativas

A mesma resolução elimina, a partir de 2026, a obrigatoriedade do uso de veículos com câmbio manual na prova prática. Em alguns estados, como São Paulo, os candidatos já podem realizar o exame com carros automáticos.

O exame poderá ser interrompido caso a comissão identifique incapacidade técnica para continuar o percurso com segurança ou comportamento incompatível. Em caso de reprovação, o candidato poderá refazer a prova sem limite de tentativas. A segunda avaliação pode, inclusive, ser agendada para o mesmo dia, sem cobrança adicional.

Apesar das mudanças, nem todas as novas regras já estão em vigor em todos os estados, já que os órgãos de trânsito ainda precisam adaptar seus sistemas. A orientação é que os candidatos consultem o Detran de seu estado para verificar as normas atualmente aplicadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cnh Detran Direção Veicular exame prático mudanças de regras pontuação no teste

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova regra não é válida em todo o Brasil e depende da decisão de cada Detran
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Nova regra não é válida em todo o Brasil e depende da decisão de cada Detran
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Nova regra não é válida em todo o Brasil e depende da decisão de cada Detran
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Nova regra não é válida em todo o Brasil e depende da decisão de cada Detran
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x