Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Virou lei! Carregador para veículos elétricos em condomínios se torna obrigatório

Norma garante o direito à instalação de pontos de recarga em garagens

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/01/2026 - 11:23 h
Carregador para veículo elétrico
Carregador para veículo elétrico -

Os veículos híbridos e 100% elétricos avançam rapidamente no Brasil e já impulsionam mudanças estruturais no setor de mobilidade. Em São Paulo, dados do Detran-SP mostram que a frota desses veículos passou de 4,3 mil unidades em 2019 para 59,3 mil em setembro de 2025. Apesar do crescimento, a falta de infraestrutura de recarga em condomínios ainda é um dos principais obstáculos à consolidação da mobilidade elétrica.

Esse cenário começa a mudar com a Lei nº 425/2025, aprovada em 17 de dezembro de 2025 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A norma garante o direito à instalação de pontos de recarga em garagens de prédios residenciais e comerciais em todo o estado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A legislação reduz conflitos internos nos condomínios e impede que síndicos ou administradoras neguem a instalação sem justificativa técnica ou de segurança comprovada. Em casos de recusa injustificada, o morador pode acionar os órgãos competentes, caracterizando prática discriminatória.

Leia Também:

Lula anuncia novos assentamentos e crédito para reforma agrária do MST
Problemas no MEI: prazo para regularização de pendências se aproxima do fim
Estado proíbe cotas raciais em universidades; governo Lula reage

Para assegurar a segurança, o texto contou com apoio técnico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e determina que as instalações sigam normas da ABNT, regras das concessionárias de energia e sejam executadas por profissional habilitado, com emissão de ART.

Seguindo a mesma tendência, Alagoas aprovou o PL nº 1.572/2025, que também regulamenta a instalação e o uso de carregadores em condomínios. As iniciativas visam modernizar a mobilidade urbana, estimular a sustentabilidade, valorizar imóveis e reduzir a emissão de poluentes.

A expectativa é que outros estados adotem medidas semelhantes, ampliando o direito à recarga em todo o país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carregador cndomínio veículos elétricos veículos híbridos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carregador para veículo elétrico
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Carregador para veículo elétrico
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Carregador para veículo elétrico
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Carregador para veículo elétrico
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x