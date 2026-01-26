Menu
ATAQUE HACKER

Banco suspende serviço de Pix após sofrer ataque cibernético; entenda

Invasão segue em investigação pelas equipes técnicas da instituição

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

26/01/2026 - 21:11 h

Sede do Banco do Nordeste em Fortaleza
Sede do Banco do Nordeste em Fortaleza

O Banco do Nordeste suspendeu o Pix temporariamente nesta segunda-feira, 26, após ser alvo de um ataque cibernético. A instituição pública federal informou, no entanto, que o ataque não comprometeu diretamente os recursos ou dados dos clientes.

De acordo com o banco, as movimentações irregulares decorrentes do ataque foram feitas em uma conta bolsão da prestadora de serviço envolvida. As contas são usadas por fintechs menores e não têm acesso direto ao Sistema Brasileiro de Pagamentos, de forma que os riscos ao público são limitados.

As equipes técnicas do banco ainda investigam o ataque, que ocorreu por meio de uma vulnerabilidade explorada por criminosos em um dos prestadores de serviços ligados ao sistema de transações.

Após identificar o incidente, o banco acionou os protocolos de segurança e passou a colaborar com o Banco Central (BC) para analisar os desdobramentos e restaurar as operações de forma segura. Além disso, o serviço de Pix foi suspenso temporariamente enquanto a causa do problema é investigada e as medidas corretivas são implementadas.

Confira o comunicado na íntegra

“O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNBR3) vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, identificou um incidente de segurança cibernética na infraestrutura das transações PIX.

Imediatamente após a identificação, a Companhia ativou seus protocolos de segurança e controle e suas equipes técnicas estão trabalhando e mantendo comunicação com o Banco Central para analisar a extensão do ocorrido e restaurar as operações de forma segura.

Não foi identificado vazamento de dados ou prejuízo às contas dos clientes, mas para uma análise mais detalhada das causas do evento e seus impactos, o serviço PIX está suspenso temporariamente.

A Companhia está focada na retomada segura das transações PIX o mais breve possível. O Banco do Nordeste reafirma seu compromisso com a segurança da informação e com a transparência e manterá o mercado informado acerca de eventuais desdobramentos desse incidente.”

x