TURISMO
PRIVATIZAÇÃO

Praia paradisíaca vira área privatizada após levantamento de muro

A praia era um dos destinos favoritos de moradores e turistas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/02/2026 - 21:58 h

Resort na praia privatizada
Resort na praia privatizada -

Um destino paradisíaco se tornou inabitável para os moradores da região da costa norte da Jamaica. Batizada como Mammee Bay, a praia foi vendida em 2020 e virou uma região privativa, impedindo o acesso das pessoas com um muro.

Acostumados a frequentar o local por décadas, os vizinhos da praia demonstraram sua insatisfação com a mudança repentina na rotina. “Como é possível usar uma praia ou um rio por centenas de anos e, em questão de dias, não ter mais acesso a eles?”, disparou o cofundador do Movimento Ambiental pelos Direitos das Praias da Jamaica (JaBBEM), Devon Taylor, em entrevista à BBC.

O rapaz ainda explicou que o público só tem acesso a 0,6% do litoral da ilha, que possui uma extensão de 1.022 quilômetros. “Nossos laços culturais com os espaços naturais foram dizimados. Eles estão transferindo nossos recursos naturais para entidades estrangeiras”, disse.

Porque a praia foi vendida?

O destino paradisíaco foi vendido para um projeto de resort e residências luxuosas na região. A ideia é atrair cada vez mais turistas para a região, crescendo o comércio local e consequentemente a economia.

Isto é possível devido à Lei de Controle das Praias de 1956, que atribui ao Estado a propriedade do litoral, fazendo com que o governo possa transferir áreas costeiras para empresas privadas.

