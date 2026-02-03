PRIVATIZAÇÃO
Praia paradisíaca vira área privatizada após levantamento de muro
A praia era um dos destinos favoritos de moradores e turistas
Por Franciely Gomes
Um destino paradisíaco se tornou inabitável para os moradores da região da costa norte da Jamaica. Batizada como Mammee Bay, a praia foi vendida em 2020 e virou uma região privativa, impedindo o acesso das pessoas com um muro.
Acostumados a frequentar o local por décadas, os vizinhos da praia demonstraram sua insatisfação com a mudança repentina na rotina. “Como é possível usar uma praia ou um rio por centenas de anos e, em questão de dias, não ter mais acesso a eles?”, disparou o cofundador do Movimento Ambiental pelos Direitos das Praias da Jamaica (JaBBEM), Devon Taylor, em entrevista à BBC.
O rapaz ainda explicou que o público só tem acesso a 0,6% do litoral da ilha, que possui uma extensão de 1.022 quilômetros. “Nossos laços culturais com os espaços naturais foram dizimados. Eles estão transferindo nossos recursos naturais para entidades estrangeiras”, disse.
Porque a praia foi vendida?
O destino paradisíaco foi vendido para um projeto de resort e residências luxuosas na região. A ideia é atrair cada vez mais turistas para a região, crescendo o comércio local e consequentemente a economia.
Isto é possível devido à Lei de Controle das Praias de 1956, que atribui ao Estado a propriedade do litoral, fazendo com que o governo possa transferir áreas costeiras para empresas privadas.
