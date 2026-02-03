Projeto de luxo promete transformar interior em novo destino turístico

- Foto: Divulgação | PROCAVE

Um terreno de 4,2 milhões de metros quadrados — área equivalente a cerca de 600 campos de futebol — deve abrigar um novo distrito turístico e hoteleiro em São Joaquim, na Serra Catarinense.

A proposta busca levar para as montanhas parte dos investimentos historicamente concentrados no litoral, com foco em turismo qualificado, geração de empregos e fortalecimento de atividades já tradicionais da região, como o enoturismo de altitude e o cultivo de maçãs.

Masterplan aposta em integração urbana e preservação

O plano urbanístico anunciado será integrado à malha urbana de São Joaquim e prevê uma centralidade turística com comércio diversificado, gastronomia de alto padrão e hotelaria de nível internacional. Também estão previstas vilas residenciais, áreas de lazer, entretenimento e amplos espaços de preservação ambiental.

Mais da metade do território será destinada a parques, praças e trilhas, com proteção de vales e cachoeiras, reforçando o compromisso ambiental do projeto e valorizando a paisagem natural da Serra Catarinense.

Estratégia mira valorização semelhante à do litoral

A iniciativa da PROCAVE segue a lógica aplicada no Litoral Norte catarinense, onde a construtora se destacou pelo pioneirismo e por empreendimentos que impulsionaram forte valorização imobiliária, como projetos em Balneário Camboriú e na Praia Brava.

Para a empresa, São Joaquim reúne atributos raros que ainda carecem de um planejamento estruturado de longo prazo. Clima, paisagens, gastronomia, vinhos de altitude e identidade cultural são vistos como pilares para a consolidação de um destino de montanha completo.

“A Serra Catarinense tem um conjunto único de características. O desafio é transformar esse potencial em um projeto duradouro, que una turismo, moradia, serviços e preservação”, afirma Nivaldo Pinheiro, fundador da PROCAVE.

Resort é a primeira âncora do projeto

A primeira grande âncora do masterplan já está em andamento. Trata-se do The Singular São Joaquim Resort Hotel, atualmente em construção. O empreendimento contará com 192 suítes, estrutura completa de spa e bem-estar, gastronomia regional contemporânea e espaços destinados a eventos sociais e corporativos.

A aposta é reduzir a dependência do turismo concentrado no inverno, posicionando a Serra Catarinense como destino de montanha ao longo de todo o ano.

| Foto: Divulgação | PROCAVE

Combate à sazonalidade e geração de empregos



Nas etapas seguintes, o projeto prevê atrações como balneário termal, parques de entretenimento e equipamentos voltados à contemplação da natureza. A proposta é ampliar o tempo de permanência dos visitantes e fortalecer a infraestrutura turística da região.

Ao longo das fases de implantação, a expectativa é de geração de milhares de empregos diretos e indiretos, tanto na construção civil quanto na operação hoteleira e no setor de serviços. O plano também sinaliza uma transição gradual da economia local, tradicionalmente ligada à agricultura, para uma matriz mais diversificada, baseada na chamada economia da experiência.

Visão de longo prazo para a Serra



Segundo Nivaldo Pinheiro, o projeto foi concebido com um olhar voltado para as próximas décadas. “Pensamos na Serra Catarinense daqui a 20 ou 30 anos, reconhecida não só pelo frio e pelo vinho, mas por uma oferta sólida de experiências, serviços e qualidade de vida durante todo o ano”, destaca.

A proposta, segundo ele, é contribuir para um novo capítulo no desenvolvimento de São Joaquim e da Serra Catarinense, conciliando crescimento econômico, planejamento urbano e preservação ambiental.

Quem é a PROCAVE

Com 47 anos de atuação, a PROCAVE acumula dezenas de empreendimentos de alto padrão em Santa Catarina. Entre os projetos mais conhecidos estão o Brava Home Resort e o BravaMall, na Praia Brava, em Itajaí; o Ibiza Towers, Costão da Barra e Fischer Dreams, na Barra Sul de Balneário Camboriú; além do Absolute Business e do Mercure Hotel, no centro de Itajaí.