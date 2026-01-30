TURISMO
Viajar para fora do país de ônibus? ANTT autoriza transporte internacional
Autorização foi publicada no Diário Oficial e permite atuação no fretamento coletivo de passageiros
Por Iarla Queiroz
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou dez empresas a prestar o serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros no regime de fretamento. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 30 de janeiro.
A medida consta na Decisão SUPAS nº 166, de 26 de janeiro de 2026, e foi emitida pela Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros (SUPAS), órgão responsável pela análise e concessão das autorizações.
Autorização segue normas do setor
Segundo a ANTT, a liberação foi concedida com base nas normas que regulamentam o transporte rodoviário de passageiros e permite que as empresas passem a operar o serviço de fretamento, desde que cumpram integralmente todas as exigências regulatórias.
Com a publicação da decisão, as empresas autorizadas passam a ter acesso ao sistema da ANTT, etapa necessária para a emissão das licenças de viagem, documento obrigatório para a realização das operações de fretamento.
Empresas autorizadas pela ANTT
Foram contempladas na decisão as seguintes empresas:
- Ade Siqueira Transporte e Turismo Ltda – TAF 011000 – CNPJ 62.400.722/0001-90
- Amandatur Transportes Ltda – TAF 418706 – CNPJ 10.268.374/0001-46
- Bentustur Agência de Viagens e Turismo Ltda – TAF 011001 – CNPJ 63.567.926/0001-83
- Felps Tur Agência e Transporte Ltda – TAF 418944 – CNPJ 17.135.076/0001-27
- Jair Adão Transportes Ltda – TAF 003512 – CNPJ 17.449.173/0001-94
- Movvia Turismo Ltda – TAF 011002 – CNPJ 63.134.409/0001-10
- Nova Esperança Turismo Ltda – TAF 003007 – CNPJ 34.120.358/0001-70
- Silva e Cunha Turismo Ltda – TAF 011003 – CNPJ 59.298.573/0001-96
- Stark Tour Turismo Ltda – TAF 005706 – CNPJ 34.865.041/0001-62
- Transceará Transportes Ltda – TAF 011004 – CNPJ 63.478.570/0001-01
Regras do fretamento e validade da autorização
A autorização concedida pela ANTT exige o cumprimento das condições previstas na Resolução ANTT nº 4.777, de 6 de julho de 2015, além de outros normativos aplicáveis ao setor.
A resolução define, entre outros pontos, o conceito de “circuito fechado”, caracterizado por viagens de ida e volta realizadas pelo mesmo grupo de passageiros, no mesmo veículo, com retorno ao ponto de origem.
Um dos principais requisitos está no Artigo 9º da resolução, que estabelece que o Termo de Autorização de Fretamento (TAF) possui validade condicionada ao recadastramento junto à ANTT. O cadastro tem vigência de três anos, contados a partir da publicação do TAF no DOU. O descumprimento dessa exigência implica renúncia automática da autorização.
Sanções e possibilidade de cassação
A SUPAS também destacou que o Termo de Autorização pode ser declarado nulo caso seja constatada ilegalidade no ato, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, a autorização pode ser cassada se houver perda das condições necessárias para a prestação do serviço ou em casos de infrações graves, apuradas em processo regular. O descumprimento da decisão também pode resultar na aplicação das sanções previstas em resolução específica.
