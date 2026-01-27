Tradicional rede de transporte rodoviário abandona rotas em Salvador

Nova Rodoviária de Salvador - Foto: Joá Souza /GOVBA

A Empresa Gontijo de Transportes teve homologados dois pedidos de renúncia de Termos de Autorização (TAR) para a operação de linhas interestaduais de passageiros. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, e formalizam a saída da empresa de duas rotas relevantes do transporte rodoviário nacional.

Linhas deixam de operar

Por meio da Decisão SUPAS nº 117, datada de 19 de janeiro de 2026, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deferiu a renúncia ao TAR nº BAPR0015225, que autorizava a operação da linha Salvador (BA) – Foz do Iguaçu (PR), incluindo suas seções. O novo ato também revoga uma decisão anterior publicada em outubro de 2024.

Na mesma data, a Decisão SUPAS nº 118 homologou a renúncia ao TAR nº SPMG0015045, referente à linha São Paulo (SP) – Contagem (MG) e suas seções. Assim como no outro caso, a decisão revoga autorização concedida no segundo semestre de 2024.

Garantias aos passageiros



Nos dois processos, a ANTT determinou que a Gontijo cumpra integralmente as garantias previstas aos passageiros, sobretudo em relação ao cancelamento e à restituição de bilhetes para viagens marcadas após o encerramento das operações. As obrigações seguem o que estabelece a Resolução ANTT nº 6.033/2023.

As decisões passam a valer a partir de 16 de fevereiro de 2026, data em que ficam oficialmente canceladas todas as operações vinculadas aos respectivos Termos de Autorização.



Empresa é referência histórica no setor

Fundada em Minas Gerais, a Gontijo é uma das empresas mais tradicionais do transporte rodoviário interestadual de passageiros no Brasil, com atuação histórica em linhas de longa distância que conectam diferentes regiões do país.