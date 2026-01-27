Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTESTAÇÃO

Justiça marca audiência de impugnação contra prefeito de Coité

Marcelo Passos (União Brasil) também enfrenta execução de multas que somam R$ 250 mil

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

27/01/2026 - 17:19 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Marcelo Passos (União Brasil), prefeito de Conceição do Coité
Marcelo Passos (União Brasil), prefeito de Conceição do Coité -

O cenário político de Conceição do Coité, nordeste da Bahia, ganha novos contornos jurídicos com a marcação da audiência de instrução da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) contra o prefeito Marcelo Passos (União Brasil) e o vice-prefeito Marcos da Silva Santos.

O ato processual foi agendado pela Justiça Eleitoral para o próximo dia 15 de abril. A ação é de autoria do vereador eleito Gease Freitas Mascarenhas e contesta a legitimidade do mandato da chapa majoritária eleita em 2024.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No despacho, ficou determinada a presença obrigatória das testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa, dispensando-se a necessidade de intimação individual para o comparecimento à sala de audiências.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Embora o despacho que marcou a instrução não detalhe os pontos específicos da denúncia, o processo surge em um momento delicado para a gestão municipal. Marcelo Passos já lida com outras determinações judiciais severas decorrentes da última campanha eleitoral.

Multas e penhora

Recentemente, o prefeito e as coligações foram alvo de uma ordem de execução imediata de multas eleitorais. O montante acumulado chega a aproximadamente R$ 250 mil, referentes a irregularidades confirmadas durante o pleito.

Como o processo já transitou em julgado — ou seja, não admite mais recursos quanto ao mérito —, a Justiça Eleitoral acionou o sistema SISBAJUD para a penhora de valores diretamente nas contas bancárias dos envolvidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo audência de instrução Conceição do Coité irregularidades eleitorais Justiça Eleitoral Marcelo Passos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcelo Passos (União Brasil), prefeito de Conceição do Coité
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Marcelo Passos (União Brasil), prefeito de Conceição do Coité
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Marcelo Passos (União Brasil), prefeito de Conceição do Coité
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Marcelo Passos (União Brasil), prefeito de Conceição do Coité
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

x