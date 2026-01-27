Empresa é contratada para melhorar serviço no sistema ferry-boat

Empresa prestará serviços de docagem, desdocagem, atracação e desatracação das embarcações. - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), anunciou a contratação de uma empresa para prestar serviços de gerenciamento do sistema ferry-boat.

A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), empresa estatal vinculada ao Ministério da Defesa, para a execução dos serviços de apoio à docagem, desdocagem, atracação e desatracação das embarcações Pinheiro, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Anna Nery, Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares

A chegada da empresa acontece depois de vários episódios envolvendo problemas no embarque e desembarque de passageiros nos Terminais de São Joaquim, em Salvador e Bom Despacho, em Itaparica.

A Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa que administra o sistemas, já foi notificada algumas vezes por causa de irregularidades identificadas no modal.

A Emgeprom foi contratada no modelo de dispensa de licitação. A vigência do acordo é válida durante o período de 12 meses, sendo que o valor mensal a ser pago à empresa será de R$ 3.195.563,48. O valor total pago ao fim da transação será de R$ 38.346.761,76.

Velha conhecida

Esta não é a primeira vez que o governo estadual fecha negociação com a Emgeprom. Em julho do ano passado, a empresa foi contratada para um trabalho de "consultoria técnica especializada" no processo de instauração da licitação para a aquisição de duas novas embarcações do ferry-boat.

A contratação também ocorreu por dispensa de licitação e previa um vínculo de duração de 14 meses, a partir da sua assinatura. O valor total pela prestação de serviço da empresa é de R$ 1.171.263,00.

O processo de compra de novas embarcações acabou naufragando por falta de interessados. Neste ano, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) abriu um novo processo licitatório, dessa vez, para a compra de somente um ferry.

O que é a Emgrepon?

Fundada em 1982, a Emgepron é uma estatal vinculada ao Ministério da Defesa, tendo como objetivos a promoção da indústria militar naval e o gerenciamento de projetos e programas aprovados pelo Comando da Marinha.