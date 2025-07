Governo da Bahia contrata empresa para consultoria no ferry-boat

Governo do Estado contrata estatal para consultoria - Foto: Divulgação | Internacional Travessias

O governo da Bahia, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), contratou a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), empresa estatal vinculada ao Ministério da Defesa, para um trabalho de "consultoria técnica especializada" no processo de instauração da licitação para a aquisição de novas embarcações do ferry-boat.

A contratação, que ocorreu por dispensa de licitação, foi publicada na edição desta quarta-feira, 23, do Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com o resumo do processo, o vínculo terá duração de 14 meses (um ano e dois meses), a partir da sua assinatura. O valor total pela prestação de serviço da empresa é de R$ 1.171.263,00.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Seinfra, a fim de obter novas informações acerca do contrato firmado entre governo e estatal. Em nota, a pasta confirmou o objetivo da contratação e explicou que a Emgepron será responsável por acompanhar todo o processo, da abertura da licitação até a entrega dos novos equipamentos.

"A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa que a autorização para contratação, por meio de dispensa de licitação, da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (23), tem como objeto a prestação de serviços de consultoria técnica especializada para instauração do novo processo licitatório de aquisição das embarcações até a entrega dos equipamentos no Porto de Salvador-BA, que deve ser anunciado em breve", detalhou a Seinfra em nota.

O que é a Emgrepon?

Fundada em 1982, a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) é uma estatal vinculada ao Ministério da Defesa, tendo como objetivos a promoção da indústria militar naval e o gerenciamento de projetos e programas aprovados pelo Comando da Marinha.