Trump é intitulado por jornal internacional como “Imperador do Brasil”

Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi intitulado como “Imperador do Brasil” em um artigo do colunista do Financial Times (FT) Edward Luce publicado nesta terça-feira, 22. O texto faz duras críticas à imposição de tarifas de 50% contra o Brasil pelo governo do republicado.

Para Luce, Trump tem seguido padrões da política comercial com o que ele chama de "incontinência imperial".

"Para ele [Trump], tarifas são algo lindo. Elas lhe dão poder sobre o acesso do resto do mundo ao vasto mercado consumidor dos EUA", escreveu ele.

O colunista disse ainda que Trump está atuando para "promover autocracias", o que deixa "democracias-irmãs [como o Brasil] compreensivelmente alarmadas".

O jornalista comparou a situação com a Turquia, que apesar de ser superavitária em relação aos EUA, foi atingida por uma tarifa de apenas 10%.

"Não é pecado aos olhos de Trump que Erdogan [presidente da Turquia] tenha recentemente prendido vários prefeitos da oposição, incluindo Ekrem İmamoğlu, de Istambul, seu provável oponente presidencial. A inclinação de Erdogan para a autocracia pode até ter levado o presidente dos EUA a ter uma visão mais favorável da Turquia", disse, acrescentando que "isso ocorre apesar do fato de os EUA terem um déficit comercial com a Turquia, diferentemente de com o Brasil."

Luce ressaltou ainda que quando o governo Trump justifica as tarifas criticando as investigações e o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, está "punindo o sistema legal de uma democracia-irmã por aplicar a lei".

O colunista também criticou a postura do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que anunciou a revogação do visto americano de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator da ação penal em curso contra Bolsonaro e de outras investigações.

"O mundo presta atenção ao que os Estados Unidos fazem, não ao que dizem. Mas se existe um farol liberal democrático hoje em dia na área de Rubio, ele vem de Brasília e Ottawa. Por enquanto, Washington está fora", afirmou.

Tarifaço de Trump

O presidente Donald Trump anunciou neste mês a aplicação da taxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país, em reação ao que ele afirma ser uma 'perseguição' ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem diz ser aliado político.

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, argumentou Trump no documento.