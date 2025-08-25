Novos ferries: compra emperrada há mais de 2 anos; entenda o processo

Ferry Boat Maria Bethanea da Internacional Travessias - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A aquisição de duas novas embarcações pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), para complementar o Sistema Ferry Boat, ainda segue em andamento após um processo que já dura mais de dois anos.

Conforme detalhou a Seinfra ao Portal A TARDE, o projeto teve início em 2023 com a pré-qualificação internacional das empresas interessadas, uma etapa de consulta ao mercado para identificar fornecedores e modelos disponíveis. A ideia era garantir que, no momento da licitação, apenas empresas previamente qualificadas participassem do pregão.

Em 2024, o governo contratou a Emgepron, empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, para acompanhar a vistoria técnica da pré-qualificação, além de todo o processo licitatório até a entrega das embarcações. Entre outubro e novembro do mesmo ano, foram realizados dois processos licitatórios para a compra das embarcações, sem sucesso.

Em julho deste ano, foi publicada a autorização para dispensa de licitação para contratação da Emgepron, em seguida, em agosto, da assinatura do contrato.

A empresa iniciou os serviços com pedido de cotação e levantamento de valores das embarcações, com o objetivo de definir o valor referencial para a nova licitação. A previsão é que o novo edital seja publicado até outubro de 2025.

Ainda segundo reforçou a Seinfra, todo o processo, incluindo a tentativa de compra direta e a formação do novo edital, está sendo acompanhado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), garantindo transparência e segurança jurídica nas etapas.



Cenário atual

Nesta segunda, segundo a Internacional Travessias Salvador, o sistema conta com quatro embarcações: : Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Anna Nery e Rio Paraguaçu, com movimento tranquilo para veículos e pedestres nos terminais São Joaquim e Bom Despacho.



Veja a linha do tempo da compra dos novos ferries: