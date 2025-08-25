Hugo Motta reforça urgência da reforma administrativa no plenário

Hugo Motta - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados debaterá no plenário, no dia 3 de setembro, em formato de comissão geral, a reforma administrativa. O tema, de acordo com o presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), não pode mais ser prorrogado.

“Esse tema não pode mais ser adiado, pois diz respeito à espinha dorsal da República: a capacidade do Estado de servir de forma eficiente e justa”, declarou Motta no X (antigo Twitter).

Desde o mês de maio, 17 parlamentares analisam uma proposta de reforma sob a coordenação do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

Na última semana, ele apresentou as matérias elaboradas para Motta e para a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Nesta semana, Pedro Paulo deve debater o tema com bancadas e frentes parlamentares para dar tração às propostas.

“O Brasil precisa de coragem para enfrentar suas verdades. E uma delas é inescapável: o Estado brasileiro não está funcionando na velocidade da sociedade. A cada dia, a vida real cobra mais do que a máquina pública consegue entregar. E quando o Estado falha, é o cidadão quem paga a conta”, disse Hugo.

Apesar de ser considerada prioritária pelo presidente da Casa, a reforma enfrenta resistência entre integrantes da base governista. Na gestão anterior, do deputado Arthur Lira (PP-AL), o tema ficou travado.