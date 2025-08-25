Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Empresa de Malafaia recebeu R$ 30 milhões do Sheik do Bitcoin

Pastor admitiu ter recebido ajuda financeira, mas alegou que sociedade durou apenas um ano

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 10:39 h
Malafaia confirma aporte milionário, mas nega irregularidades
Malafaia confirma aporte milionário, mas nega irregularidades -

O pastor Silas Malafaia admitiu ter recebido R$ 30 milhões do 'Sheik do Bitcoin' em forma de investimento em uma empresa da qual é sócio. O religioso, no entanto, alegou que a sociedade entre os dois durou apenas um ano, após o depoimento de uma testemunha do processo criminal contra o 'Sheik'. A informação é do colunista do Metrópoles, Tácio Lorran.

Conhecido como Sheik do Bitcoin, o empresário Francisley Valdevino da Silva, foi condenado a 56 anos de prisão em outubro do ano passado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

De olho em 2026, Lula convoca reunião ministerial
Sob comando da oposição, CPMI do INSS começa nesta semana
‘Torcedor infrator será banido de todos os estádios do país’
Governo Lula vai comprar produtos atingidos pelo tarifaço; confira

Ao colunista, Malafaia confirmou o recebimento de Francisley, mas alegou que a sociedade não foi duradoura e foi encerrda antes mesmo de o Sheik do Bitcoin ser denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF).

“Quando você tem uma empresa em recuperação judicial, você não pode ter sócio. Esse cara, evangélico que ele era, abriu mais de 100 empresas legais, não laranja, com várias pessoas. E aí ele chegou para mim e disse: ‘Pastor, vamos abrir uma empresa de marketing multinível para a gente comprar produtos da editora, e a gente vende nessa empresa, fora as outras empresas que eu tenho, empresa de óculos, empresa de perfume’, um porrilhão de empresas que esse cara tinha. É bom informar que quando ele foi sócio comigo, ele foi sócio um ano. Não havia uma denúncia em Ministério Público e Polícia Federal contra ele”, disse Malafaia ao Metrópoles.

De acordo com a publicação, Malafaia e Francisley foram sócios na empresa Alvox Gospel Livros Marketing Direto, uma loja digital com foco no segmento evangélico. O aporte foi feito para ajudar financeiramente a Central Gospel LTDA, editora que pertence a Malafaia e que, em 2019, entrou em recuperação judicial no valor de quase R$ 16 milhões. A Alvox foi aberta em maio de 2021, e encerrada em julho de 2022.

As informações foram passadas à Polícia Federal pelo empresário Davi Zocal, testemunha-chave no processo em razão da proximidade que mantinha com o Sheik do Bitcoin. Ele detalhou o início da parceria entre Silas Malafaia e Francisley.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Sheik do Bitcoin Silas Malafaia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Malafaia confirma aporte milionário, mas nega irregularidades
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Malafaia confirma aporte milionário, mas nega irregularidades
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Malafaia confirma aporte milionário, mas nega irregularidades
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

Malafaia confirma aporte milionário, mas nega irregularidades
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

x