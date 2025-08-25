Negromonte Jr. não descarta apoio do PP a Jerônimo mesmo em federação

Deputado federal Mário Negromonte Júnior, presidente do PP na Bahia - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Contrário à formação da federação entre o Progressistas (PP) e o União Brasil - denominada de União Progressista - o deputado federal e presidente do PP na Bahia, Mário Negromonte Júnior, defende a independência do partido e não descarta que a legenda apoie a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2026.

Em conversa com o Portal A TARDE, o dirigente afirmou que as decisões sobre o pleito do ano que vem ainda serão tomadas. Segundo ele, há uma divisão dentro de legenda entre aqueles que querem marchar com o petista e outros que querem formar aliança com a oposição.

“É uma coisa que a gente vai conversar com o partido nacional, até porque a federação precisa ser homologada pelo TSE. Enquanto não tiver CNPJ, ela não vai acontecer. Até lá vai ter muita conversa para ver quem o partido quer apoiar. Hoje existe um grupo de pessoas que está no partido que tem uma posição e outros que tem outra posição. Então vamos realmente ver se isso vai acontecer, se a saída deles vai acontecer, se aqueles que estão vão permanecer, para que a gente possa tomar uma posição”, afirmou Negromonte Júnior.

Conforme prevê o regimento da União Progressista, a presidência dos diretórios estaduais deve ficar com o partido de maior representação na Câmara dos Deputados. No caso da Bahia, a presidência deve ficar com o União Brasil, que tem cinco parlamentares contra três do PP (Mário Negromonte Júnior, Cláudio Cajado e João Leão). O União Brasil é o partido do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que deve ser o adversário de Jerônimo nas urnas.

A federação acontece no momento em que o PP busca formalizar sua entrada na gestão estadual, após o rompimento de 2022. Apesar da aliança não ter se dado ainda em termos institucionais, os seis deputados estaduais do partido: Antônio Henrique Júnior, Eduardo Salles, Felipe Duarte, Nelson Leal, Hassan e Niltinho, costumam votar a favor em projetos do Executivo e são vistos como base do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Não é porque a federação aconteceu que o PP vai ficar de joelho para a imposição de quem quer que seja. Aqui tem que ser com diálogo com respeito, porque o PP e as pessoas que estão no PP tem história no partido. E volto a dizer, o Partido Progressista é maior do que essa federação que tem prazo de validade, que são 4 anos. Depois que acabar vai acontecer o quê? A gente precisa sempre respeitar a história de cada partido. É isso que a gente sempre pede”, reforçou o deputado.

Mudança de partido ?

Mesmo diante das incertezas que rondam a federação, Mário Negromonte Júnior pretende terminar o mandato de presidente do PP na Bahia e só então decidir se permanecerá ou não na legenda.

“Tenho um mandato de presidente do partido e vou permanecer, dando meu máximo aqui a cada dia, tentando fortalecer o partido enquanto durar o mandato”, frisou.

Negromonte tem ensaiado aproximação com o governador Jerônimo Rodrigues | Foto: Divulgação

O progressista afirmou que a decisão de continuar ou não no partido virá após conversas com sua base de aliados e família.

“Tem muitos políticos na minha base, prefeitos e ex-prefeitos experientes, que têm a opinião deles e eu quero muito ouvi-los. Na verdade, toda decisão que eu tomei, sempre foi ouvindo a minha base. Meus amigos e amigas queridos, prefeitos, prefeitas, ex-prefeitos, ex-prefeitas, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos, vice-prefeitas. Portanto, quero manter dessa forma. Vou ouvir minha família também e ouvir o partido, e só depois decidir”, pontuou.

União Progressista

O União Brasil e Progressistas (PP) firmaram, na última terça-feira, 19, a federação partidária União Progressista (UPb), em cerimônia com a presença de integrantes dos dois partidos, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

O evento contou com participação de vários nomes cotados para a disputa pela presidência da República. Marcaram presença Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União Brasil). O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) fez uma aparição surpresa na cerimônia.

A condução da Federação, até o fim de 2025, será compartilhada entre o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Entre 2026 e 2029, a presidência do grupo ficará a cargo de Rueda.

Números

Juntos, os partidos União Brasil e Progressistas somam a maior bancada da Câmara dos Deputados e uma das maiores do Senado Federal, além de um número significativo de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e governadores. Veja os números da federação: