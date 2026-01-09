Menu
POLÍTICA
TRANSPORTE

Novo ferry-boat da Bahia terá padrão moderno e limite de uso definido

Governo da Bahia abriu licitação para aquisição do novo equipamento

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/01/2026 - 9:32 h | Atualizada em 09/01/2026 - 9:59
Ferry-boat Dorival Caymmi, um dos sete que operam na travessia Salvador-Itaparica
Ferry-boat Dorival Caymmi, um dos sete que operam na travessia Salvador-Itaparica -

O Governo da Bahia deu mais detalhes, nesta sexta-feira, 9, sobre a licitação para a aquisição de mais um ferry-boat. A nova embarcação vai se juntar as outras sete existentes que estão em operação.

Na última terça-feira, 6, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) havia confirmado à imprensa que deu sinal verde para o andamento do processo.

“Eu autorizei que a Seinfra [Secretaria da Infraestrutura] pudesse publicar até sexta-feira uma licitação para compra de mais um ferry-boat”, disse o governador antes da cerimônia de posse da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

Detalhes da embarcação

Em aviso de licitação publicado na edição desta sexta-feira, 9, do Diário Oficial do Estado (DOE), a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) deu mais detalhes sobre a embarcação a ser adquirida.

De acordo com as especificações, o navio deve ter dez anos entre construção e operação, ou ainda ter 14.400 horas de funcionamento para operar no sistema.

Mais ferries na Bahia? Jerônimo anuncia data para licitação do ferry-boat
Fila e espera de 4 horas: sufoco marca volta para casa pelo Ferry-Boat
O sufoco no ferryboat só tem uma solução: ponte Salvador-Itaparica

Abertura das propostas

Ainda segundo o documento, a abertura das propostas ocorrerá no dia 10 de fevereiro, uma terça-feira, às 10h. O local da sessão será no site de licitações do Banco do Brasil.

Quem quiser conferir mais detalhes, o edital e os anexos poderão ser obtidos através dos seguintes sites:

Em caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato através do e-mail mail: [email protected], telefone (71) 3115-2174 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h no endereço: 4ª Avenida n.º 445 - CAB - Prédio Anexo - 1º andar - Ala B.

Quantos ferries a Bahia tem?

  • Zumbi dos Palmares
  • Dorival Caymmi
  • Anna Nery
  • Rio Paraguaçu
  • Ivete Sangalo
  • Pinheiro
  • Maria Bethânia

ferry boat Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues

x