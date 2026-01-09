Novo ferry-boat da Bahia terá padrão moderno e limite de uso definido

Ferry-boat Dorival Caymmi, um dos sete que operam na travessia Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação | Internacional Travessias

O Governo da Bahia deu mais detalhes, nesta sexta-feira, 9, sobre a licitação para a aquisição de mais um ferry-boat. A nova embarcação vai se juntar as outras sete existentes que estão em operação.

Na última terça-feira, 6, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) havia confirmado à imprensa que deu sinal verde para o andamento do processo.

“Eu autorizei que a Seinfra [Secretaria da Infraestrutura] pudesse publicar até sexta-feira uma licitação para compra de mais um ferry-boat”, disse o governador antes da cerimônia de posse da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

Detalhes da embarcação

Em aviso de licitação publicado na edição desta sexta-feira, 9, do Diário Oficial do Estado (DOE), a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) deu mais detalhes sobre a embarcação a ser adquirida.

De acordo com as especificações, o navio deve ter dez anos entre construção e operação, ou ainda ter 14.400 horas de funcionamento para operar no sistema.

Abertura das propostas

Ainda segundo o documento, a abertura das propostas ocorrerá no dia 10 de fevereiro, uma terça-feira, às 10h. O local da sessão será no site de licitações do Banco do Brasil.

Quem quiser conferir mais detalhes, o edital e os anexos poderão ser obtidos através dos seguintes sites:

Em caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato através do e-mail mail: [email protected], telefone (71) 3115-2174 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h no endereço: 4ª Avenida n.º 445 - CAB - Prédio Anexo - 1º andar - Ala B.

