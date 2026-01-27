Usina baiana impulsiona biodiesel e exportações europeias

Usina da Bahia intensifica o setor de biodiesel no local - Foto: Divulgação/PBio

A Bahia avança na consolidação do setor de biocombustíveis com a ampliação da produção de biodiesel e o fortalecimento das exportações para a Europa. O tema foi discutido em reunião realizada nesta segunda-feira, 26, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE), que destacou o papel estratégico da Usina de Biodiesel de Candeias para o crescimento econômico e sustentável do estado.

O encontro reuniu representantes do governo, da Petrobras Biocombustível S.A. (PBio) e dos trabalhadores do setor, entre eles o diretor de Biodiesel da PBio, Flávio Tomiello; o gerente da usina de Candeias, Valter Paixão; e o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar.

Desde 2023, a PBio vem investindo na modernização da unidade de Candeias e na estruturação da cadeia produtiva. Como resultado, em 2025, a usina realizou duas exportações de biodiesel avançado para a Europa, com embarques pelo Porto de Aratu. A empresa já trabalha na produção de novos lotes, com previsão de novas exportações ainda no primeiro trimestre de 2026.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, o avanço do setor é reflexo de uma estratégia de longo prazo baseada no diálogo entre o poder público, a empresa e os trabalhadores. “A Bahia tem se destacado na agenda dos biocombustíveis. A produção de biodiesel em Candeias, aliada às exportações para mercados exigentes como o europeu, demonstra que é possível combinar desenvolvimento econômico, inovação industrial, geração de empregos e sustentabilidade ambiental”, afirmou.

O gestor também ressaltou a integração da cadeia produtiva no estado, com matérias-primas provenientes tanto da Região Metropolitana de Salvador quanto do Oeste baiano, além das novas perspectivas com a entrada em operação da usina de etanol de milho em Luís Eduardo Magalhães. Segundo ele, essa articulação fortalece a Bahia como polo estratégico na cadeia global de biocombustíveis e amplia oportunidades de investimentos e geração de renda.

Flávio Tomiello destacou que a Petrobras Biocombustível trabalha para consolidar sua atuação na Bahia e ampliar o volume produzido. “A produção tem crescido de forma consistente, permitindo a viabilização das exportações para a Europa. Esse movimento, iniciado no ano passado, tende a se intensificar ao longo deste ano, contribuindo para o desenvolvimento do estado e para os resultados da companhia”, afirmou.

O biodiesel exportado foi produzido a partir de óleo técnico de milho (TCO) e apresentou redução superior a 84% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação ao diesel fóssil. O produto também atendeu aos critérios de sustentabilidade e rastreabilidade da certificação internacional ISCC, exigida pela União Europeia.

Outro destaque da reunião foi a estruturação das cadeias de gorduras animais e, especialmente, de óleos e gorduras residuais, como o óleo de cozinha usado. A iniciativa alia ganhos ambientais, inclusão social e sustentabilidade econômica, com a participação de associações de catadores e cooperativas.