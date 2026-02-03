"Clube do trilhão": confira quais são as 12 maiores empresas do mundo

Siga o A TARDE no Google

Após uma valorização de quase 26% das suas ações em 2025, o Walmart se tornou, nesta terça-feira, 3, a primeira empresa do ramo varejista na história a alcançar um valor de mercado superior a US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,2 trilhões). Segundo informações da Reuters, as ações do Walmart valorizaram 468% nos últimos 10 anos.

O crescimento foi alcançado por conta de bilhões de dólares investidos na automação da cadeia de suprimentos e uso de inteligência artificial. Em junho de 2025, a empresa lançou o Sparky, uma ferramenta de IA que oferece recomendações aos clientes para comparar e comprar produtos.

Além disso, o Walmart usa tecnologia para reduzir prazos de entrega, atendendo ao aumento da demanda por compras on-line de produtos.

Com a valorização, o Walmart entra no chamado "clube do trilhão", que conta com gigantes empresas norte-americanas, chinesas e árabes, presentes principalmente no setor tecnológico. Confira quais são as empresas presentes nesse seleto grupo.

12. Walmart

A mais recente a se juntar ao clube, tornou-se a primeira varejista a atingir essa marca.

11. Berkshire Hathaway

Conglomerado de Warren Buffett que tem participações, nem sempre majoritárias, em empresas de diferentes setores, como seguro, ferrovias, varejo, entre outros. Um exemplo é a Geico, especializada em seguros. Supera US$ 1 trilhão.

10. Tesla

Fabricante de veículos elétricos e energia comandada por Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Tem valor de mercado acima de US$ 1,4 trilhão.

9. Broadcom

Empresa de semicondutores e software com valor acima de US$ 1,5 trilhão.

8. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Fabricante de semicondutores de Taiwan, ultrapassando US$ 1,5 trilhão.

7. Saudi Aramco

Com sede na Arábia Saudita, é do ramo petroleiro e responsável pela maior reserva de óleo cru do mundo. Se mantém constantemente acima de US$ 1,5 trilhão.

6. Meta Platforms (META)

Conglomerado norte-americano de tecnologia e mídia sociais, dona, entre outras coisas, do valor superior a US$ 1,5 trilhão. Comandada por Mark Zuckerberg.

5. Amazon

Norte-americana que trabalha com e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial. Superou a marca com valor acima de US$ 2,5 trilhões. Comandada por Jeff Bezos, considerado o homem mais rico do mundo entre 2017 e 2021.

4. Microsoft

Norte-americana que fabrica, licencia e vende softwares de computador, sendo o Windows o mais famoso. Está consistentemente acima de US$ 3 trilhões. Comandada por Bill Gates, considerado o homem mais rico do mundo entre 1995 e 2007.

3. Alphabet (Google)

Conglomerado que possui empresas vinculadas ao Google. Tem valor de mercado superior a US$ 3 trilhões.

2. Apple

Empresa norte-americana que projeta e vende produtos eletrônicos, como computadores Macintosh e iPhone. Já chegou a disputar a liderança, mas atualmente tem valor superior a US$ 3,5 trilhões.

1. NVIDIA

Grupo de tecnologia com sede nos Estados Unidos que projeta processadores para games e também desenvolve tecnologia para inteligência artificial. Líder de mercado com valorização superior a US$ 4 trilhões.