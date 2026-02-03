Ouro volta a subir e impulsiona boom histórico no faturamento mineral

É a maior alta do produto desde novembro de 2008 - Foto: AFP

As cotações do ouro voltaram a operar em alta nesta terça-feira, 3, após duas sessões de queda na semana. É a maior alta do produto desde novembro de 2008.

Em 2025, o preço do ouro foi superior a US$ 4.000,00/ozt, levando a uma média anual 43,9% maior que em 2024. O preço médio mensal da commoditie fechou em 31 de dezembro de 2025 a US$ 4.289,48/ozt, 62,2% maior que o fechamento em 31 de dezembro de 2024.

Nos mercados asiáticos, o preço do ouro registrava alta de 3,37% a 4.818 dólares (25.350 reais) a onça (31,1 gramas) e a prata de 5,27%, a 83,39 dólares (439 reais) a onça.

As perspectivas para o metal dourado continuam sustentadas pelas persistentes incertezas geopolíticas, econômicas e financeiras.

"Os mercados da prata e do ouro continuam imprevisíveis. Depois de uma queda como esta, ficam cicatrizes e será necessário tempo para que o mercado recupere a confiança", comentou Chris Weston, da corretora Pepperston.

Setor mineral tem boom de faturamento

Em meio à alta do ouro e da prata, o setor mineral registrou no ano passado um faturamento de R$ 298 bilhões, uma alta de 10,3% em comparação a 2024. Os dados são do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

O faturamento pelo minério de ouro teve alta de 64,8% em 2025 em comparação ao ano anterior. No ano passado, o faturamento pelo minério foi de US$ 39,3 bilhões no Brasil.

A Bahia registrou o maior crescimento de receita em comparação aos dois anos de referência, com 32,6%, e foi o terceiro maior faturamento entre os estados, com 13,4% no ano passado, perdendo apenas para Minas Gerais (MG) e o Pará (PA).

Exportações do minério de ouro foram responsáveis pela introdução de US$ 6.581,04, em 2025, uma alta de 66,1% em comparação a 2024

*Com informações da AFP