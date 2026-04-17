Carros de luxo e 120 armas: PF apreende bens milionários ligados a MCs

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Operação Narco Fluxo - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal apreendeu um amplo patrimônio de luxo durante a Operação Narco Fluxo, que mir um esquema de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado mais de R$ 1,6 bilhão no país. A ofensiva resultou na prisão dos funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de influenciadores digitais.

Segundo as investigações, o grupo utilizava o setor artístico e as redes sociais como fachada para ocultar recursos ilícitos, principalmente oriundos do tráfico internacional de drogas, incluindo mais de três toneladas de cocaína. Também há indícios de uso de apostas ilegais e rifas digitais no esquema.

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Durante a operação, cerca de 200 agentes cumpriram mandados em oito estados e no Distrito Federal. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e ativos dos investigados.

Veja o que foi apreendido:

55 carros de luxo e motocicletas, avaliados em mais de R$ 20 milhões

120 armas e munições

56 joias e relógios, incluindo peças da Rolex

53 celulares

56 dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets e notebooks

R$ 300 mil em dinheiro em espécie

US$ 7,3 mil (cerca de R$ 36 mil)

Documentos e registros financeiros

| Foto: Divulgação/Polícia Federal

Entre os itens de maior destaque estão veículos de alto padrão e objetos de luxo utilizados, segundo a PF, para disfarçar a origem do dinheiro ilegal.

A investigação é um desdobramento de operações anteriores e aponta que o grupo utilizava estratégias como empresas de fachada, “laranjas”, transações fracionadas e até criptoativos para dificultar o rastreamento dos valores.

Após as prisões, perfis dos investigados nas redes sociais foram retirados do ar.