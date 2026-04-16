Backup no iCloud derrubou esquema que levou à prisão de MCs

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Cantores e empresário foram presos pela Polícia Federal na quarta-feira, 15 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A investigação que levou à prisão dos MCs Poze do Rodo e Ryan SP teve início a partir da análise de arquivos armazenados no iCloud do contador Rodrigo de Paula Morgado. Os dados foram obtidos em operações anteriores da Polícia Federal, como a Narco Bet, derivada da Narco Vela, deflagradas em 2025.

A partir desse material, os investigadores conseguiram mapear um esquema criminoso suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão por meio de apostas ilegais, rifas clandestinas, tráfico internacional de drogas, empresas de fachada, uso de “laranjas”, criptomoedas e remessas ao exterior.

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Como iCloud ajudou na investigação

Segundo a PF, o conteúdo armazenado na nuvem funcionou como uma espécie de “mapa” da organização. Nos arquivos havia extratos bancários, comprovantes, contratos, registros societários, procurações e até conversas, o que permitiu cruzar informações e identificar a atuação integrada entre operadores financeiros, influenciadores e artistas.

Rodrigo de Paula Morgado é apontado como peça-chave do grupo. De acordo com a investigação, ele era responsável por articular transferências, gerenciar recursos, ocultar patrimônio, auxiliar na proteção financeira de envolvidos, incluindo MC Ryan SP e realizar movimentações em nome de terceiros.

Função dos envolvidos no esquema

MC Ryan SP

A investigação aponta que Ryan foi identificado como líder e principal beneficiário econômico da operação.

Ele teria utilizado empresas ligadas à produção musical e ao entretenimento para misturar dinheiro lícito com recursos provenientes de apostas ilegais e rifas digitais.

Cantores e empresário foram presos pela Polícia Federal na quarta-feira, 15 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Poze do Rodo

Poze seria um dos vinculados às empresas e estruturas financeiras relacionadas ao dinheiro ilegal, proveniente de rifas digitais e apostas, conforme a apuração do PF.

A defesa do cantor também se manifestou e afirmou desconhecer os autos ou teor do mandado de prisão.

Raphael Sousa Oliveira, dono da Choquei

Raphael atuava na gestão de imagem e promoção digital dos outros envolvidos, revelou a Polícia Federal.

A função de Raphael seria, basicamente, a de divulgar conteúdos favoráveis ao MC Ryan SP e promover as plataformas de apostas e rifas nas quais o dinheiro ilícito era movimentado. Ele também atuaria na mitigação de crises de imagem relacionadas às investigações.

Operação da PF

A operação da Polícia Federal resultou no cumprimento de 39 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão em oito estados e no Distrito Federal. Além dos funkeiros, também foram presos influenciadores digitais e produtores de conteúdo suspeitos de envolvimento no esquema.

A Justiça também autorizou a apreensão de novos dados armazenados em nuvem, como iCloud e Google Drive, além de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos, ampliando o alcance das investigações.