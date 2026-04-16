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Saiba quem era policial militar morto no Engenho Velho de Brotas

Soldado morreu em confronto com integrantes de facção na noite desta quarta-feira, 15

Luiza Nascimento
Por

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SD PM Samuel Novais
SD PM Samuel Novais -

O policial militar Samuel Novais da Silva foi assassinado na noite desta quinta-feira, 15, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Ele atuava como soldado e era lotado na 26ª CIPM, no bairro de Brotas.

Segundo fontes ouvidas pelo portal A TARDE, o militar se formou no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, na turma T2, em abril de 2023.

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Em seu perfil nas redes sociais, Samuel exibia na biografia o orgulho de pertencer à corporação. Junto à função que exercia, havia a frase "Um dia de cada vez".

Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos e lamentou o ocorrido.

"Reconhecendo a bravura, o compromisso e a dedicação do policial, que honrou sua missão até o último instante. Seu legado de coragem e serviço permanecerá como referência para toda a corporação.

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Relembre o crime

Samuel morreu após ser baleado durante uma ação da PM na localidade do Manguinhos, na avenida Vasco da Gama, no bairro do Engenho Velho de Brotas, na noite de quinta, 15. O caso ocorreu durante confronto com membros de facções.

Além dele, outros três suspeitos foram baleados e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não há informações sobre o estado de saúde do trio.

Com o caso, Salvador e Região Metropolitana contabilizam sete policiais mortos em 2026 até o momento.

Sobre os suspeitos

Dois dos criminosos envolvidos no tiroteio possuíam longas fichas criminais, segundo informações da Polícia Militar. Um deles chegou a ser preso no dia 3 de abril, mas foi liberado dois dias depois por ordem judicial, através de alvará de soltura. O outro, também integrante de facção, foi preso cinco vezes entre os anos de 2024 e 2025

Somando as fichas criminais, os homens acumulavam seis passagens pelos crimes de roubo, furto, receptação e lesão corporal desde 2024.

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