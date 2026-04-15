Envolvidos na morte de PM tinham seis passagens e um foi solto pela Justiça há 11 dias

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação | Polícia Militar da Bahia

Dois dos criminosos envolvidos no tiroteio que tirou a vida do policial militar Samuel Novais da Silva, na noite desta quarta-feira, 15, no Engenho Velho de Brotas, possuíam longas fichas criminais. A informação é da Polícia Militar.

Um deles chegou a ser preso no dia 3 de abril, mas foi liberado dois dias depois por ordem judicial, através de alvará de soltura. O outro, também integrante de facção, foi preso cinco vezes entre os anos de 2024 e 2025

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Somando as fichas criminais, os homens acumulavam seis passagens pelos crimes de roubo, furto, receptação e lesão corporal desde 2024.

Depois de matarem o agente, os criminosos entraram em um novo confronto com unidades da Polícia Militar. Eles, e um terceiro suspeito ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A Polícia Civil informou que o patrulhamento segue reforçado na região por tempo indeterminado.