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POLÍCIA

Policial morto em Tancredo Neves apurava reativação de “boca de fumo” no bairro

Investigador participava de diligência quando foi atingido por disparo de arma de fogo no bairro de Tancredo Neves, em Salvador

Luan Julião
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Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, morto por disparo de arma de fogo
Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, morto por disparo de arma de fogo -

As primeiras apurações da Polícia Civil já indicam a existência de indícios sobre os possíveis autores do homicídio do investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, morto por disparo de arma de fogo na manhã desta quarta-feira, 15, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

De acordo com as informações iniciais levantadas pela investigação, o policial, que integrava a 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), estava em campo junto a uma equipe da unidade quando realizava diligências relacionadas a uma denúncia de reativação de um ponto de venda de drogas na região. O local havia sido desativado anteriormente, em dezembro de 2025, pela própria equipe policial.

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O caso é tratado como prioridade pela Polícia Civil, que já trabalha com estratégias de investigação e inteligência voltadas à identificação e prisão dos envolvidos. A apuração está sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), com apoio de diferentes departamentos especializados.

Entre as unidades envolvidas estão o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), o Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), o Departamento de Investigações Criminais (DEIC), o Departamento de Inteligência Policial (DIP) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

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As forças policiais também utilizam recursos tecnológicos para auxiliar no avanço das investigações. Informações que possam contribuir com o caso podem ser repassadas de forma anônima através do Disque Denúncia 181 da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com garantia de sigilo.

Relembre o caso

O investigador da Polícia Civil da Bahia, Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma diligência no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na terça-feira, 15.

O policial, que era lotado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), unidade vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), atuava em uma ação em campo quando foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a morte do policial, a Polícia Civil iniciou uma operação para identificar e localizar os responsáveis pelo ataque. As ações mobilizaram equipes de diferentes departamentos especializados, incluindo o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o Departamento de Inteligência Policial (DIP) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

O trabalho é realizado de forma integrada com a Polícia Militar, com reforço nas ações de inteligência e nas diligências em campo voltadas à elucidação do crime.

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Tags:

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