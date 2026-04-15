POLÍCIA
Comerciante é preso após cobrar R$ 10 mil de turista por churrasquinho
Polícia aponta que homem integra grupo que atua em áreas turísticas frequentadas por estrangeiros
Um vendedor ambulante foi detido após aplicar um golpe contra uma turista estrangeira em um dos pontos mais movimentados do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade, e teve como alvo uma visitante britânica.
Segundo a Polícia Civil, o comerciante, identificado como Caio Alencar, ofereceu um espetinho por R$ 100, mas utilizou uma máquina de cartão adulterada para realizar uma cobrança muito superior ao valor combinado. A vítima acabou tendo cerca de R$ 10 mil debitados na transação.
As apurações indicam que a prática não era isolada. O suspeito é apontado como integrante de um grupo que atua em áreas turísticas, aplicando o mesmo tipo de fraude em visitantes estrangeiros. A atuação da quadrilha já foi registrada em locais como Ipanema e Arpoador, além da própria Copacabana.
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Ainda de acordo com as investigações, há vítimas de diferentes nacionalidades, incluindo turistas da Inglaterra, da República Tcheca e da Argentina.
Caio Alencar foi autuado por estelionato qualificado com o uso de dispositivo eletrônico. A Polícia Civil continua com as diligências para identificar outros envolvidos no esquema e possíveis novas vítimas.
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