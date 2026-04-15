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POLÍCIA

Comerciante é preso após cobrar R$ 10 mil de turista por churrasquinho

Polícia aponta que homem integra grupo que atua em áreas turísticas frequentadas por estrangeiros

Luan Julião
Por

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Vítima foi abordada em Copacabana e acabou tendo cerca de R$ 10 mil debitados no cartão
Vítima foi abordada em Copacabana e acabou tendo cerca de R$ 10 mil debitados no cartão -

Um vendedor ambulante foi detido após aplicar um golpe contra uma turista estrangeira em um dos pontos mais movimentados do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade, e teve como alvo uma visitante britânica.

Segundo a Polícia Civil, o comerciante, identificado como Caio Alencar, ofereceu um espetinho por R$ 100, mas utilizou uma máquina de cartão adulterada para realizar uma cobrança muito superior ao valor combinado. A vítima acabou tendo cerca de R$ 10 mil debitados na transação.

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As apurações indicam que a prática não era isolada. O suspeito é apontado como integrante de um grupo que atua em áreas turísticas, aplicando o mesmo tipo de fraude em visitantes estrangeiros. A atuação da quadrilha já foi registrada em locais como Ipanema e Arpoador, além da própria Copacabana.

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Ainda de acordo com as investigações, há vítimas de diferentes nacionalidades, incluindo turistas da Inglaterra, da República Tcheca e da Argentina.

Caio Alencar foi autuado por estelionato qualificado com o uso de dispositivo eletrônico. A Polícia Civil continua com as diligências para identificar outros envolvidos no esquema e possíveis novas vítimas.

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