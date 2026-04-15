Ambulante é preso por tentar vender churrasquinho por R$ 10 mil para turista

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Investigações apontam que o ambulante faz parte de um esquema - Foto: Reprodução

Um ambulante identificado como Caio Alencar foi preso em flagrante na tarde de terça-feira, 14, após aplicar um golpe contra uma turista britânica na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o homem tentou cobrar R$ 10 mil por um churrasquinho que havia sido anunciado à vítima por R$ 100.

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A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), na altura do posto 5.

As investigações apontam que o suspeito faz parte de um esquema estruturado de fraudes contra turistas estrangeiros que atuaria principalmente em Copacabana e Ipanema.

De acordo a polícia, além de Caio, o golpe contou com a participação de um comparsa, responsável por operar a máquina de cartão.

No momento do pagamento, o equipamento teria sido manipulado para registrar um valor muito superior ao informado à vítima.

Como funciona o golpe

Ainda segundo as investigações, o grupo aborda turistas oferecendo produtos como bebidas, cigarros e alimentos por preços já inflacionados.

No entanto, na hora de pagar, os criminosos realizam cobranças abusivas, sem que as vítimas percebam imediatamente.

A Polícia Civil já identificou múltiplos casos semelhantes envolvendo estrangeiros e prejuízos considerados significativos.

Além disso, as apurações continuam para identificar outros integrantes do esquema e rastrear a movimentação financeira das fraudes.

A Deat orienta que turistas e moradores denunciem abordagens suspeitas, como forma de coibir esse tipo de crime, que afeta visitantes e a imagem internacional da cidade.