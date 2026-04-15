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ABONO SALARIAL

PIS/Pasep: novo pagamento começa nesta quarta; veja quem rebece

Valor é pago anualmente a empregados da iniciativa privada e servidores públicos

Victoria Isabel
Por

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Valor pode chegar a até um salário mínimo
Valor pode chegar a até um salário mínimo -

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, avança nesta quarta-feira, 15, com a liberação de uma nova parcela. Desta vez, o benefício contempla trabalhadores nascidos nos meses de março e abril.

O valor, que pode chegar a até um salário mínimo, é pago anualmente a empregados da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa.

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Para ter direito, é necessário ter recebido, em 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93, além de cumprir as demais exigências previstas.

Os beneficiários podem consultar informações como banco de pagamento, datas e valores, inclusive de anos anteriores, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

O calendário de pagamentos começou em fevereiro, com os nascidos em janeiro, e seguiu em março para os aniversariantes de fevereiro. Agora, o cronograma continua conforme o mês de nascimento do trabalhador.

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PIS/Pasep

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de pessoas devem receber o abono em 2026, totalizando aproximadamente R$ 33,5 bilhões em repasses.

Uma das mudanças neste ano é a padronização das datas: os pagamentos passam a ser feitos sempre no dia 15 de cada mês, ou no próximo dia útil, caso a data coincida com fins de semana ou feriados.

O prazo final para saque vai até o último dia útil bancário de 2026, conforme as regras do Banco Central.

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Tags:

abono salarial pagamento pis/pasep

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