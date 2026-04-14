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Geely aposta em combustível mais barato que etanol no Brasil

Montadora chinesa amplia foco para além dos elétricos e mira alternativas de baixo custo

Gustavo Zambianco
Por

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Geely EX2 -

A montadora chinesa Geely prepara uma mudança estratégica importante para sua atuação no Brasil, apostando no desenvolvimento de combustíveis alternativos que podem ser mais baratos que o etanol.

Tal movimento faz parte de uma movimentação mais ampla da empresa para diversificar suas tecnologias de propulsão, indo além dos veículos elétricos.

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Foco da montadora chinesa

O atual foco da montadora chinesa está em soluções híbridas e motores capazes de operar com vários tipos de fontes energéticas, incluindo o metanol e outros combustíveis sintéticos, que podem resultar em uma redução no custo do quilômetro rodado, podendo ser mais barato que o etanol.

Interesse no mercado brasileiro

A Geely se interessou pelo mercado do Brasil e não foi por acaso, atualmente o país é uma das matrizes energéticas mais avançadas do mundo no setor automotivo.

Tal cenário cria um ambiente propício ao teste de novas alternativas que combinem o baixo custo e um menor impacto ambiental.

Atualmente, a montadora trabalha em conjunto com a Renault para o desenvolvimento de motores híbridos compactos e eficientes.

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Entenda a tecnologia

A tecnologia dos motores prevê o uso de pequenos propulsores a combustão associados a sistemas elétricos, podendo funcionar com diferentes combustíveis.

Produção local

A estratégia ainda inclui uma produção de veículos da marca no Brasil, com os acordos já em andamento, a Geely deve utilizar a estrutura industrial da Renault no Brasil.

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