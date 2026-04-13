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Fiat Toro tem recall anunciado no Brasil todo por risco de incêndio

Problema foi identificado no chicote elétrico, que, em casos avançados, pode causar princípios de chamas

Gustavo Zambianco
Por

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Fiat Toro 2026
Fiat Toro 2026 -

O grupo Stellantis, dono da marca Fiat, anunciou, nesta segunda-feira, 13, um recall nacional para a picape Toro 2026 por causa de problemas na fabricação que podem causar incêndios no veículo.

A movimentação envolve os modelos com motor a diesel de 2026 com os chassis de número TKG57584 a TKG75934.

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Conserto do veículo

O serviço para conserto do carro pode ser agendado a partir desta segunda-feira, 13, em concessionárias da Fiat.

O cliente não pagará pelo serviço, que dura cerca de duas horas para ser concluído.

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Entenda o problema do modelo

Em nota, a Fiat relata que o defeito do modelo consiste no possível contato entre o suporte da caixa de transmissão e o chicote elétrico.

Isso pode causar danos aos fios, acendendo as luzes de aviso no painel e prejudicar o funcionamento do motor.

Em casos mais avançados, tal contato pode causar o desligamento do motor ou até mesmo gerar um princípio de incêndio.

Solução do problema

Ainda conforme a montadora, a solução do problema será a instalação de uma proteção no chicote elétrico dianteiro e, caso necessário, a reparação do componente.

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Tags:

Fiat Fiat Toro 2026 recall

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