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Fiat Toro tem recall anunciado no Brasil todo por risco de incêndio
Problema foi identificado no chicote elétrico, que, em casos avançados, pode causar princípios de chamas
O grupo Stellantis, dono da marca Fiat, anunciou, nesta segunda-feira, 13, um recall nacional para a picape Toro 2026 por causa de problemas na fabricação que podem causar incêndios no veículo.
A movimentação envolve os modelos com motor a diesel de 2026 com os chassis de número TKG57584 a TKG75934.
Conserto do veículo
O serviço para conserto do carro pode ser agendado a partir desta segunda-feira, 13, em concessionárias da Fiat.
O cliente não pagará pelo serviço, que dura cerca de duas horas para ser concluído.
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Entenda o problema do modelo
Em nota, a Fiat relata que o defeito do modelo consiste no possível contato entre o suporte da caixa de transmissão e o chicote elétrico.
Isso pode causar danos aos fios, acendendo as luzes de aviso no painel e prejudicar o funcionamento do motor.
Em casos mais avançados, tal contato pode causar o desligamento do motor ou até mesmo gerar um princípio de incêndio.
Solução do problema
Ainda conforme a montadora, a solução do problema será a instalação de uma proteção no chicote elétrico dianteiro e, caso necessário, a reparação do componente.
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