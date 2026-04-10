GUERRA DOS BARATOS
Citroën desbanca rivais com carro mais barato do Brasil em 2026
Hatch da marca francesa supera os preços de Mobi e Kwid oferecendo mais espaço e motor econômico; entenda a oferta
Por Jair Mendonça Jr
Siga o A TARDE no Google
A Citroën aplicou um corte significativo no preço de tabela do C3, posicionando o hatch compacto abaixo da barreira dos R$ 80 mil, valor que até então era dominado pelo Fiat Mobi e pelo Renault Kwid.
Qual o preço do Citroën C3 em 2026?
A versão de entrada Live Go 1.0 está sendo comercializada com ofertas que partem de R$ 76.990. O valor representa uma redução de quase R$ 10 mil em relação ao preço de lançamento da linha 2026.
Para efeito de comparação, o Fiat Mobi Like e o Renault Kwid Zen, seus principais concorrentes, estão com preços flutuando entre R$ 79.000 e R$ 80.600 nas tabelas de varejo atuais.
Leia Também:
Por que o preço baixou?
A redução não é apenas uma "queima de estoque". A movimentação faz parte de um ajuste estratégico da marca dentro do grupo Stellantis para:
- Enquadramento no programa mover: o modelo recebeu ajustes na calibração do motor para reduzir emissões, ganhando incentivos fiscais.
- Ganho de market share: a Citroën busca aumentar sua presença nas frotas de locadoras e no setor de aplicativos de transporte.
- Custo-benefício: diferente dos rivais diretos, o C3 oferece um entre-eixos maior (2,54m), o que garante mais espaço interno, um dos pontos fracos de Kwid e Mobi.
Vale a pena comprar o C3 de entrada?
O modelo foca no essencial para o dia a dia. A versão Live Go vem equipada com motor 1.0 Firefly, ar-condicionado, direção elétrica, assistente de partida em rampa e vidros elétricos dianteiros.
No entanto, para manter o preço competitivo, a marca removeu itens como rádio e limpador traseiro nesta configuração específica. O foco aqui é clareza: o menor preço para quem precisa de um carro zero com garantia de fábrica.
Dica para o consumidor
Os preços promocionais costumam ser válidos para compras na cor sólida (geralmente preto) e para faturamento direto via site da montadora. Vale consultar a concessionária mais próxima para verificar a disponibilidade de estoque.
Ficha técnica
- Modelo: Citroën C3 2026
- Motor: 1.0 Firefly Flex (75 cv)
- Consumo: médias de 13 km/l na cidade (gasolina)
- Porta-malas: 315 litros (o maior da categoria "entrada")
- Principais Rivais: Fiat Mobi, Renault Kwid, Hyundai HB20 e VW Polo Track.
Galeria de fotos
Novo Citroën C3 XTR 2026 | Novo Citroën C3 XTR 2026 | Novo Citroën C3 XTR 2026 | Novo Citroën C3 XTR | |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes