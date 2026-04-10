Citroën desbanca rivais com carro mais barato do Brasil em 2026

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Novo Citroën C3 XTR - Foto: Divulgação Citroën

A Citroën aplicou um corte significativo no preço de tabela do C3, posicionando o hatch compacto abaixo da barreira dos R$ 80 mil, valor que até então era dominado pelo Fiat Mobi e pelo Renault Kwid.

Qual o preço do Citroën C3 em 2026?

Novo Citroën C3 XTR | Foto: Divulgação Citroën

A versão de entrada Live Go 1.0 está sendo comercializada com ofertas que partem de R$ 76.990. O valor representa uma redução de quase R$ 10 mil em relação ao preço de lançamento da linha 2026.

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Para efeito de comparação, o Fiat Mobi Like e o Renault Kwid Zen, seus principais concorrentes, estão com preços flutuando entre R$ 79.000 e R$ 80.600 nas tabelas de varejo atuais.

Por que o preço baixou?

A redução não é apenas uma "queima de estoque". A movimentação faz parte de um ajuste estratégico da marca dentro do grupo Stellantis para:

Enquadramento no programa mover: o modelo recebeu ajustes na calibração do motor para reduzir emissões, ganhando incentivos fiscais.

Ganho de market share: a Citroën busca aumentar sua presença nas frotas de locadoras e no setor de aplicativos de transporte.

Custo-benefício: diferente dos rivais diretos, o C3 oferece um entre-eixos maior (2,54m), o que garante mais espaço interno, um dos pontos fracos de Kwid e Mobi.

Vale a pena comprar o C3 de entrada?

O modelo foca no essencial para o dia a dia. A versão Live Go vem equipada com motor 1.0 Firefly, ar-condicionado, direção elétrica, assistente de partida em rampa e vidros elétricos dianteiros.

No entanto, para manter o preço competitivo, a marca removeu itens como rádio e limpador traseiro nesta configuração específica. O foco aqui é clareza: o menor preço para quem precisa de um carro zero com garantia de fábrica.

Dica para o consumidor

Os preços promocionais costumam ser válidos para compras na cor sólida (geralmente preto) e para faturamento direto via site da montadora. Vale consultar a concessionária mais próxima para verificar a disponibilidade de estoque.

Ficha técnica

Modelo: Citroën C3 2026

Motor: 1.0 Firefly Flex (75 cv)

Consumo: médias de 13 km/l na cidade (gasolina)

Porta-malas: 315 litros (o maior da categoria "entrada")

Principais Rivais: Fiat Mobi, Renault Kwid, Hyundai HB20 e VW Polo Track.

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