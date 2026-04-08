Versão mais barata do Jeep Renegade deixa de ser produzida no Brasil

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Jeep Renegade - Foto: Divulgação | Jeep

A versão de entrada do popular Jeep Renegade, o 1.3 T270, foi retirado de linha no Brasil e o catálogo da marca deixou de oferecer uma opção com preço abaixo de R$ 120 mil.

Com isso, o modelo mais em conta da linha se tornou o Altitude T270, vendida por R$ 129.990.

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Tais mudanças foram instauradas após o lançamento do reestilizado Renegade 2027, que não será somente uma repaginação no visual ou mecânica do carro, mas também no portfólio do SUV no Brasil.

Motivações estratégicas

O fim da linha para o Renegade mais barato, tabelado em R$ 118.290, foi motivado por razões estratégicas, visto que o objetivo da Jeep seria abrir espaço no plantel para a novidade da marca, o Avenger.

O estreante será fabricado no Brasil, no Rio de Janeiro, e tem previsão para ser lançado nos próximos meses.

Conheça o Jeep Avenger

Quando estrear no mercado, o Jeep Avenger vai ocupar o posto de modelo mais barato da marca no Brasil, assumindo a vaga do Renegade.

Vale ressaltar que a montadora não revelou preços, mas a faixa dos R$ 120 mil ficou livre por causa da descontinuação do modelo 1.3 T270.

Jeep Avenger | Foto: Divulgação | Jeep

Fabricado no Brasil, Avenger vai nascer estilizado

No mercado europeu desde 2023, o modelo brasileiro do Avenger terá o diferencial de nascer com um visual reestilizado.

Avenger mede 4,08 metros de comprimento, 2,56 m de entre-eixos, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura. No porta-malas, acomoda 355 litros.

Novidades do modelo brasileiro

A lista de novidades para o modelo fabricado no Brasil inclui:

para-choque redesenhado;

rodas inéditas;

grade reformulada;

painel com elementos mais voltados ao gosto do consumidor brasileiro.

Jeep Avenger | Foto: Divulgação | Jeep

Motorização exclusiva no Brasil

Além das mudanças visuais, o Avenger brasileiro terá uma motorização exclusiva.

O SUV compacto será equipado com o conjunto conhecido como 1.0 T200 Hybrid da Stellantis, porém, com versões calibradas para atender os novos protocolos de emissões previstos para 2027.