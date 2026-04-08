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Versão mais barata do Jeep Renegade deixa de ser produzida no Brasil
Modelo sai do mercado para abrir espaço para outro modelo
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A versão de entrada do popular Jeep Renegade, o 1.3 T270, foi retirado de linha no Brasil e o catálogo da marca deixou de oferecer uma opção com preço abaixo de R$ 120 mil.
Com isso, o modelo mais em conta da linha se tornou o Altitude T270, vendida por R$ 129.990.
Tais mudanças foram instauradas após o lançamento do reestilizado Renegade 2027, que não será somente uma repaginação no visual ou mecânica do carro, mas também no portfólio do SUV no Brasil.
Motivações estratégicas
O fim da linha para o Renegade mais barato, tabelado em R$ 118.290, foi motivado por razões estratégicas, visto que o objetivo da Jeep seria abrir espaço no plantel para a novidade da marca, o Avenger.
O estreante será fabricado no Brasil, no Rio de Janeiro, e tem previsão para ser lançado nos próximos meses.
Conheça o Jeep Avenger
Quando estrear no mercado, o Jeep Avenger vai ocupar o posto de modelo mais barato da marca no Brasil, assumindo a vaga do Renegade.
Vale ressaltar que a montadora não revelou preços, mas a faixa dos R$ 120 mil ficou livre por causa da descontinuação do modelo 1.3 T270.
Fabricado no Brasil, Avenger vai nascer estilizado
No mercado europeu desde 2023, o modelo brasileiro do Avenger terá o diferencial de nascer com um visual reestilizado.
Avenger mede 4,08 metros de comprimento, 2,56 m de entre-eixos, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura. No porta-malas, acomoda 355 litros.
Novidades do modelo brasileiro
A lista de novidades para o modelo fabricado no Brasil inclui:
- para-choque redesenhado;
- rodas inéditas;
- grade reformulada;
- painel com elementos mais voltados ao gosto do consumidor brasileiro.
Motorização exclusiva no Brasil
Além das mudanças visuais, o Avenger brasileiro terá uma motorização exclusiva.
O SUV compacto será equipado com o conjunto conhecido como 1.0 T200 Hybrid da Stellantis, porém, com versões calibradas para atender os novos protocolos de emissões previstos para 2027.
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