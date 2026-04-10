TOYOTA BZ7
"Super Corolla" elétrico vende 3 mil unidades em 1 hora; veja detalhes
Enquanto o Corolla flex parte de R$ 150 mil no Brasil, novo modelo elétrico com tecnologia Huawei estreia com 710 km de autonomia por valor surpreende
Por Jair Mendonça Jr
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A Toyota, em parceria com a gigante chinesa GAC, lançou oficialmente o bZ7, um sedã elétrico de luxo que está sendo carinhosamente apelidado de "Super Corolla". O sucesso foi avassalador, registrando mais de 3 mil pedidos em apenas 60 minutos de pré-venda.
Mas o que faz esse carro ser o novo desejo absoluto dos motoristas? De acordo com a montadora, o segredo está no equilíbrio impossível entre preço de carro popular e tecnologia de nave espacial.
O design que deixa o Camry no passado
Com impressionantes 5,13 metros de comprimento, o bZ7 é imponente. Com um estilo fastback elegante e maçanetas que se escondem na carroceria, o modelo foca totalmente na aerodinâmica para extrair o máximo de suas baterias.
O espaço interno é o que os especialistas chamam de "classe executiva", graças ao entre-eixos de mais de 3 metros, superando rivais de marcas premium alemãs.
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Tecnologia Huawei e coração de performance
Diferente dos elétricos tradicionais, a Toyota uniu forças com a Huawei para o cérebro do carro.
- Autonomia: versões que entregam até 710 km com uma única carga (ciclo CLTC).
- Recarga ultra-rápida: em apenas 10 minutos, o bZ7 recupera 300 km de autonomia.
- Potência: notor elétrico de 281 cv, garantindo uma aceleração vigorosa e silenciosa.
- O choque de realidade: o preço inicial na China é de 147.800 yuans — cerca de R$ 115 mil em conversão direta. Para efeito de comparação, esse valor é inferior ao de muitas versões flex do Corolla vendido hoje no Brasil.
Inteligência Artificial e Conforto "Gravidade Zero"
- Por dentro, o bZ7 parece um escritório do futuro. Equipado com o sistema HarmonyOS 5.0, o carro conversa com seu celular e até com sua casa inteligente. Os bancos possuem a tecnologia "Gravidade Zero", desenhados para reduzir a fadiga em viagens longas, além de contarem com massagem e climatização.
- Para a segurança, o modelo traz sensores LiDAR de última geração, capazes de mapear o ambiente em 3D e evitar colisões de forma autônoma com precisão cirúrgica.
Ele vem para o Brasil?
A pergunta que não quer calar ainda não tem uma resposta oficial positiva. Atualmente, o bZ7 é uma exclusividade do mercado chinês.
No entanto, o sucesso estrondoso e a pressão global por veículos elétricos mais acessíveis podem forçar a Toyota a considerar a exportação da plataforma para outros mercados emergentes, como o brasileiro, nos próximos anos.
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